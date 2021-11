Probabili formazioni Marsiglia Lazio/ Diretta tv: chance per Muriqi?

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA LAZIO: CHI GIOCA OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Marsiglia Lazio per avvicinarci alla partita che domani sera impegnerà la Lazio di Maurizio Sarri al Velodrome della città francese per la quarta giornata del girone E di Europa League. La sfida con l’Olympique Marsiglia potrebbe essere decisiva per la Lazio, che finora ha avuto un andamento molto incostante (una vittoria, un pareggio e una sconfitta) e due settimane fa all’Olimpico contro l’OM aveva pareggiato per 0-0.

I francesi dal canto loro finora hanno pareggiato sempre in questo girone, dunque pure per il Marsiglia dei tanti “italiani” la sfida con la Lazio potrebbe essere determinante. In trasferta i biancocelesti non fanno faville, ma il pareggio a Bergamo di sabato scorso (che è stata una vittoria sfiorata) ha dato fiducia in tal senso. Tutto questo premesso, possiamo scoprire le notizie sulle probabili formazioni di Marsiglia Lazio alla vigilia della partita.

DIRETTA MARSIGLIA LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo intanto che la diretta tv di Marsiglia Lazio sarà garantita questa sera da Sky Sport, che offrirà anche la diretta streaming video per i propri abbonati tramite il servizio Sky Go, ma aggiungiamo che quest’anno le partite di Europa League sono visibili anche sulla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA LAZIO

LE SCELTE DI SAMPAOLI

Le probabili formazioni di Marsiglia Lazio dovrebbero vedere in campo per l’Olympique dell’allenatore argentino Jorge Sampaoli tanti volti noti anche in Italia. Infatti, nel modulo 4-3-3 che è il riferimento per il Marsiglia, dovremmo vedere in campo Pau Lopez tra i pali; davanti a lui la difesa a quattro formata da Rongier, Saliba, Caleta-Car e Peres; a centrocampo il terzetto con Guendouzi, Kamara e Lirola; infine nel tridente d’attacco marsigliese i titolari potrebbero essere Under, Milik e Payet.

LE MOSSE DI SARRI

Sul fronte biancoceleste, ecco uno speculare modulo 4-3-3 per Maurizio Sarri nelle probabili formazioni di Marsiglia Lazio. Il tecnico dei capitolini potrebbe mandare in campo dal primo minuto Strakosha in porta; in difesa Lazzari come terzino destro, Luiz Felipe e Acerbi centrali, Marusic a sinistra; a centrocampo i tre favoriti per giocare dal primo minuto potrebbero essere Milinkovic Savic, Cataldi e Basic, mentre nel tridente d’attacco potremmo vedere in azione Felipe Anderson, Muriqi e Pedro.

IL TABELLINO

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres; Guendouzi, Kamara, Lirola; Under, Milik, Payet. All. Sampaoli.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. All. Sarri.



