Probabili formazioni Marsiglia Lazio/ Quote, tanti italiani per Sampaoli

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA LAZIO: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio alle probabili formazioni di Marsiglia e Lazio, sfida della 4^ giornata del girone E dell’Europa league, che pure avrà luogo solo questa sera alle ore 21.00 tra le mura del Velodrome di Marsiglia. Siamo dunque impazienti di conoscere le mosse di Sampaoli come di Sarri per un match che potrebbe davvero decidere del futuro dei due club nella competizione: con un solo punto a distanziarli e pure entrambi alle spalle del Galatasaray capolista a quota sette, i due club si giocano oggi il tutto per tutto per il girone, soprattutto se ricordiamo che pure la sfida di andata si è risolta in uno sterile 0-0 all’Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI LEGIA VARSAVIA NAPOLI/ Diretta tv, Insigne sarà assente domani

Dato il contesto, ben complicato nel girone E è naturale dunque immaginare per entrambi gli allenatori la scelta dei solo titolari più in forma in vista di questo incontro, che pure si annuncia ben bollente e non solo in campo. Il margine di errore è ridotto al minimo e ci aspettiamo una prova di livello da parte di entrambe le contendenti. Vediamo allora come i due allenatori si sono preparati, esaminando le mosse per le probabili formazioni di Marsiglia Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA LAZIO/ Diretta tv: turnover oppure no in attacco?

QUOTE E PREVISIONI

Alla vigilia del match di Europa league ci pare complicato fissare un pronostico netto: pure il portale di scommesse Snai, concede il favore al successo ai padroni di casa. Per l’1×2 della partita infatti vediamo che oggi la vittoria del Marsiglia è stata data a 2.25, contro il più alto 3.05 fissato per l’affermazione della Lazio: il pareggio paga la posta a 3.45.

LE PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA LAZIO

LE MOSSE DI SAMPAOLI

Per le probabili formazioni di Marsiglia Lazio attendiamoci la solita parata di titolari e di ex giocatori della Serie A da parte di Jorge Sampaoli: pure schierati con il consueto 4-3-3 di partenza. Ecco che allora questa sera il tecnico argentino dovrebbe ancora puntare dal primo minuto su Milik come prima punta, pure questo affiancato da Payet e da Cengiz Under, ex volto noto della Roma (per cui sarà davvero aria di derby stasera). Di conseguenza vedremo arretrato come esterno di centrocampo l’ex Fiorentina Pol Lirola, pure messo in coppia con Guendouzi: in cabina di regia rimane irrinunciabile un giocatore come Kamara, che pure ha nelle gambe pesanti 90 minuti contro il Clermont nell’ultima della Ligue 1. Per la difesa dell’Olympique ecco che poi si faranno avanti dal primo minuto Rongier e Peres sull’esterno, come pure Saliba e Caleta Car al centro: Lopez sarà il numero 1 titolare.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MARSIGLIA/ Quote, Milinkovic Savic sarà il jolly?

LE SCELTE DI SARRI

Potrebbe appena cambiare le carte in tavola Mister Sarri per le probabili formazioni di Marsiglia Lazio: non sarà certo vero turnover per il tecnico biancoceleste, vista l’alta posta in palio, ma comunque l’allenatore potrebbe dare spazio a qualche giocatore rimasto in panca, nell’ultima di campionato con l’Atalanta. Schierato il 4-3-3 di partenza, ecco che ad esempio già in difesa vi sono ottime chance di riavere dal primo minuto Lazzari sull’esterno del reparto, naturalmente in coppia con Marusic: al centro pure non mancheranno Acerbi e Luiz Felipe, ma tra i pali Reina potrebbe lasciare posto a Strakosha. A centrocampo poi spera di ottenere nuovo posto dal primo minuto Basic: al suo fianco rimane irrinunciabile Cataldi in cabina di regia e pure sarà riconferma per Milinkovic Savic, specie se in attacco in prima punta avremo Ciro Immobile. Accanto al bomber, che pure è apparso appena acciaccato in settimana, spazio per Pedro e Felipe Anderson, con Raul Moro che pure punta a qualche minuto in campo.

IL TABELLINO

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres; Guendouzi, Kamara, Lirola; Under, Milik, Payet. All. Sampaoli.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA