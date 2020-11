Probabili formazioni Marsiglia Porto/ Quote, sfida delicata per Villas Boas

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA PORTO: CHI IN CAMPO DAL PRIMO MINUTO?

Questa sera si accenderà alle ore 21.00 e tra le mura del Velodrome di Marsiglia la partita per il quarto turno della fase a gironi della Champions League, tra Marsiglia e Porto: vediamone le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Villas Boas come di Conceiçao per un match senza dubbio molto atteso a questo punto della prima competizione per club della UEFA. Con oggi infatti il club lusitano potrebbe trovare tre punti pesanti, utili per confermarsi ai vertici della classifica del girone C e dunque assicurarsi un pass per la fase finale del torneo continentale. Pure è sfida delicatissima per i francesi, che dopo aver già subito tre KO nei primi turni della Champions League, quasi disperano di poter proseguire il loro cammino in questa edizione della manifestazione continentale. Chiaramente però nulla è già scritto e in ogni caso i due allenatori dovranno fare molta attenzione a preparare le loro squadre. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le loro scelte per le probabili formazioni di Marsiglia Porto.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerati i risultati ottenuti finora dai due club, non ci stupisce vedere oggi il pronostico favorire i lusitani di Conceiçao, benchè fuori casa. Il portale di scommesse Snai poi per l’1×2 ha fissato alla vigilia del big match la quota di 2.55 per il successo del Porto e la valutazione di 2.85 per la vittoria del Marsiglia: il pareggio invece pagherà la posta a 3.15.

LE PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA PORTO

LE MOSSE DI VILLAS BOAS

Per le probabili formazioni di Marsiglia e Porto, il tecnico Villas Boas dovrebbe avere oggi a disposizione una rosa praticamente al completo: sarà il 4-3-3 il modulo prediletto per questa grande sfida di Champions League. Ecco che allora in attacco questa sera saranno maglie assicurate per Payet, Thauvin e Benedetto, mentre a centrocampo appare sicuro della casacca da titolare Kamara, fermo chiaramente in cabina di regia: Sanson e Rongiuer saranno poi le prime scelte come mezz’ala. Pure non si accendono grandi ballottaggi nella difesa della squarta francese: Mandanda si collocherà tra i pali, mentre avanti vedremo il duo Alvaro-Caleta Car, con il duo Sakai-Amavi pronto a coprire le fasce esterne del reparto.

LE SCELTE DI CONCEIÇAO

Benchè il pronostico sia ampiamente a favore dei lusitani (che nel turno di andata hanno vinto per 3-0), pure in vista di questo match di Champions League Conceiçao non vuole correre rischi e pure questa sera schiererà solo il suo 11 titolare: chiaramente con il solito 4-5-1. Ecco che allora qui vedremo pronto del primo minuto Marega, titolare in prima punta, mentre per la mediana ci sarà spazio al centro per Otavio, Corona e Uribe: toccherà a Sergio Oliveira e Diaz agire sulle corsie più esterne del reparto a centrocampo. In difesa poi lo stesso allenatore ha le idee ben chiare: di fronte al numero 1 Marchesin, questa sera dovremmo vedere dal primo minuto Manafà, Sarr e Mbemba, già titolari anche nell’ultima di campionato contro il Portomonense.

IL TABELLINO

MARSIGLIA: Mandanda; Sakai, Álvaro, Ćaleta-Car, Amavi; Rongier, Kamara, Sanson; Thauvin, Benedetto, Payet All Villas Boas

PORTO: Marchesín; Manafá, Sarr, Mbemba, Zaidu; Sérgio Oliveira, Uribe, Corona, Otávio, Díaz; Marega all. Conceiçao



