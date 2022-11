Probabili formazioni Messico Polonia/ Quote: la stella è Lewandowski

PROBABILI FORMAZIONI MESSICO POLONIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Messico Polonia servono per presentare una partita stuzzicante che oggi pomeriggio sarà valida per la prima giornata del girone C dei Mondiali 2022. Si tratta delle due formazioni che sulla carta dovrebbero lottare per il secondo posto di questo gruppo, affiancando l’Argentina: questo significa che già oggi potrebbe esserci in palio una bella fetta della qualificazione agli ottavi e quindi saranno molto importanti le scelte di Martino e Michniewicz.

Quattro anni fa il Messico era arrivato proprio agli ottavi, dove però si fermò contro il Brasile; per la Polonia invece c’era stata un’eliminazione già nel girone e l’obiettivo quindi sarà quello di fare meglio, dopo avere conquistato il posto in Qatar grazie alla vittoria nel playoff contro la Svezia. Tutto questo premesso, adesso però è giunto il momento di scoprire insieme quali siano le ultime notizie sulle probabili formazioni di Messico Polonia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Messico Polonia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria del Messico è quotato a 2,75, quasi identico (2.85) è il valore per il segno 2 in caso di vittoria per la Polonia; si sale infine di poco, a quota 3,00, anche sul segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI MESSICO POLONIA

LE SCELTE DI MARTINO

Nelle probabili formazioni di Messico Polonia, ecco che il c.t. messicano Gerardo Martino (che è argentino) si affiderà a un modulo 4-3-3. Il portiere titolare dovrebbe essere Ochoa; davanti a lui ipotizziamo in campo dal primo minuto Alvarez, Moreno, Montes e Gallardo nella difesa a quattro; quanto al centrocampo messicano, ci aspettiamo un reparto a tre con Rodriguez, Alvarez ed Herrera favoriti per le tre maglie da titolari; infine il tridente d’attacco, con il “napoletano” Lozano naturalmente titolare come ala destra, poi Martin e Vega che dovrebbero completare il reparto offensivo del Messico.

LE MOSSE DI MICHNIEWICZ

Per quanto riguarda invece gli europei, nelle probabili formazioni di Messico Polonia il modulo di riferimento per il commissario tecnico Czesław Michniewicz dovrebbe essere il 3-4-2-1 con davvero tanti volti noti in Italia, a cominciare dal portiere della Juventus Szczesny; davanti a lui ecco Bednarek, Glik e Kiwior nella difesa a tre, per due terzi “italiana” grazie a Benevento e Spezia; a centrocampo ecco invece una linea a quattro con Frankowski a destra, Krychowiak e il fiorentino Zurkowski centrali e il romanista Zalewski a sinistra; ecco poi il napoletano Zielinski con Szymanski sulla trequarti a supporto del centravanti, che sarà naturalmente la stella Lewandowski.

PROBABILI FORMAZIONI MESSICO POLONIA: IL TABELLINO

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Alvarez, Moreno, Montes, Gallardo; Rodriguez, Alvarez, Herrera; Lozano, Martin, Vega. All. Martino.

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Frankowski, Krychowiak, Zurkowski, Zalewski; Zielinski, Szymanski; Lewandowski. All. Michniewicz.











