Probabili formazioni Midtjylland Atalanta/ Diretta tv: una maglia anche per Lammers?

Studiamo le probabili formazioni di Midtjylland Atalanta: alle ore 21:00 di mercoledì 21 ottobre il cammino della Dea nella Champions League 2020-2021 prende ufficialmente il via a Herning, in Danimarca. Casa di una squadra che non aveva mai raggiunto la fase a gironi del torneo, ma avevamo visto protagonista di un sedicesimo di Europa League in un’edizione nella quale aveva incrociato il Napoli; proprio i partenopei sono la formazione che ha schiantato la Dea nell’anticipo di campionato, rifilandole quattro gol in un tempo e bloccandola dopo tre vittorie. Una pesante battuta d’arresto per Gian Piero Gasperini, che però aveva fatto turnover proprio in vista di questo impegno; serve il riscatto immediato ritrovando la squadra titolare, ricordando che adesso gli orobici non possono essere più una sorpresa avendo centrato l’anno scorso i quarti di finale, arrivando anche a pochi istanti da quella che sarebbe stata una semifinale gloriosa. Adesso non resta che stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco, ma prima andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Midtjylland Atalanta.

Ecco allora le probabili formazioni di Midtjylland Atalanta: i danesi sono allenati da Brian Priske che gioca con il 4-2-3-1, da valutare alcune scelte relative ai titolari. Sicuramente alle spalle della prima punta vedremo Pione Sisto a sinistra, a destra e al centro dovrebbero essere presenti Dreyer e Kraev ma c’è un testa a testa con Mabil e Mikael Anderson che possono occupare le corsie laterali. In mezzo al campo sembra invece tutto deciso: Evander e Cajuste sono la coppia sulla quale l’allenatore farà affidamento innanzitutto per proteggersi dalle fiammate dell’Atalanta, e poi provare a costruire qualcosa in termini di ripartenza. In questo senso dovranno dare una mano anche i terzini, pronti ad alzarsi e abbassarsi a seconda delle fasi del gioco: Cools sarà piazzato a destra con Paulinho a sinistra, al centro della difesa capitan Scholz farà coppia con James mentre in porta andrà Hansen. Il ruolo di centravanti è ancora incerto: scalpita Junior Brumado, ma la scelta di Priske questa volta potrebbe essere dirottata su Sory Kaba.

Per le probabili formazioni di Midtjylland Atalanta Gasperini deve ancora sciogliere qualche dubbio: in porta ci sarà sicuramente Sportiello vista l’indisponibilità di Gollini, in difesa invece Djimsiti dovrebbe tornare titolare lasciando il posto di centrale a Cristian Romero, con Palomino che completerà il reparto. Sicuro il rientro di Freuler e Hateboer, che sono partiti dalla panchina a Napoli: il primo chiaramente si prenderà la maglia di regista facendo coppia con De Roon, l’olandese che arrivava dalle fatiche di Nations League è pronto a rilevare Depaoli come esterno destro, con Gosens che sull’altro versante dovrà riscattare l’opaca prestazione di sabato pomeriggio. Arrivando alla trequarti la trama si infittisce: sicuramente giocherà Alejandro Gomez cui il suo allenatore non ha rinunciato nemmeno nell’ultima di campionato, il Papu potrebbe essere trequartista unico con Muriel al fianco di Duvan Zapata ma occhio alle sorprese, che si chiamano soprattutto Malinovskyi e Lammers, quest’ultimo autore di due gol in Serie A entrando dalla panchina.

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): J. Hansen; Cools, Scholz, M. James, Paulinho; Evander, Cajuste; Dreyer, Kraev, Pione Sisto; Kaba. Allenatore: Brian Priske

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; C. Romero, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez; Lammers, D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini



