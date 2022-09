Probabili formazioni Midtjylland Lazio/ Diretta tv, Romagnoli e Luis Alberto dal 1′?

PROBABILI FORMAZIONI MIDTJYLLAND LAZIO: CHI GIOCA ALLA MCH ARENA?

Le probabili formazioni di Midtjylland Lazio ci spingono a parlare della partita che si gioca per la seconda giornata nel gruppo F di Europa League 2022-2023: le due squadre scendono in campo alle ore 18:45 di giovedì 15 settembre, ed è un match che per la Lazio potrebbe già significare un sostanziale allungo verso qualificazione e primo posto nel girone. I bianconcelesti infatti hanno già battuto l’avversaria più tosta, rifilando un bel 4-2 al Feyenoord; adesso, dopo aver vinto anche contro il Verona in campionato, vanno a caccia di conferme importanti sul terreno di gioco della MCH Arena.

Il Midtjylland ormai non è più una novità nelle coppe europee, ma i danesi hanno iniziato male la loro nuova campagna: sconfitti sul campo dello Sturm Graz, hanno bisogno di rialzare immediatamente la testa perché potrebbe sfuggire anche l’obiettivo minimo, ovvero quello di arrivare terzi e retrocedere nei playoff di Conference League. Vedremo domani sera quello che succederà in Danimarca, intanto però possiamo fare la nostra consueta valutazione su quelle che saranno le scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Midtjylland Lazio.

DIRETTA MIDTJYLLAND LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Midtjylland Lazio sarà affidata a Sky Sport Uno: il canale fa parte del bouquet della televisione satellitare e lo trovate al numero 201 del decoder, dunque per la partita di Europa League la visione sarà riservata agli abbonati Sky che, come sempre e in assenza di un televisore, potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e che sarà attivabile tramite l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi la possibilità di assistere al match in mobilità anche tramite DAZN, sempre per i clienti alla piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI MIDTJYLLAND LAZIO

LE SCELTE DI CAPELLAS

Albert Capellas dovrebbe affidarsi, per Midtjylland Lazio, al solito 4-3-3 che dunque sarà un modulo speculare rispetto a quello adottato da Maurizio Sarri. In porta vedremo Lossl; davanti a lui i due centrali di difesa dovrebbero essere Dalsgaard e Juninho, con due terzini che dovranno spingere molto sul campo e che saranno Joel Andersson a destra e Dyhr sul versante opposto. In mezzo al campo la regia dovrebbe nuovamente essere affidata a Emiliano Martinez, più che altro un frangiflutti utilizzato come perno centrale perché il vero playmaker del Midtjylland è il numero 10 Evander, bravo anche a lanciarsi negli spazi aperti dagli attaccanti; Olsson sarà l’altra mezzala, poi tridente con Isaksen a destra e il veterano Pione Sisto a sinistra a fare da supporto al centravanti che, ancora una volta, dovrebbe essere Dreyer.

GLI 11 DI SARRI

Naturalmente per Midtjylland Lazio Sarri potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla vittoria contro il Verona. Alessio Romagnoli non ha giocato sabato, quindi potrebbe essergli dato campo in Europa League per formare una coppia centrale con Mario Gila, a protezione di Provedel che sarebbe confermato come portiere a scapito di Luis Maximiano. Avremmo poi due terzini in Manuel Lazzari e Hysaj, anche se almeno Casale può pensare di giocarsela; a centrocampo dovrebbe rientrare Matias Vecino, autore di una doppietta contro il Feyenoord, che giocherebbe in qualità di mezzala con Luis Alberto (a segno in campionato, entrando dalla panchina) e dunque turno di riposo per Sergej Milinkovic-Savic, il regista potrebbe essere Cataldi che è sempre in competizione con Marcos Antonio, ma spera di avere la meglio alla MCH Arena. Nel tridente invece sembra che le scelte di Sarri, che sono ferree, possano essere confermate: dunque avremo Immobile come punta centrale, accompagnato da Felipe Anderson che si prende la corsia destra e Zaccagni che occupa quella sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI MIDTJYLLAND LAZIO: IL TABELLINO

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; J. Andersson, Dalsgaard, Juninho, Dyhr; Evander, E. Martinez, Olsson; Isaksen, Dreyer, Sisto. Allenatore: Albert Capellas

LAZIO (4-3-3): Provedel; M. Lazzari, Mario Gila, A. Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri











