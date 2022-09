Probabili formazioni Midtjylland Lazio/ Quote, Sarri non cambia il suo tridente

PROBABILI FORMAZIONI MIDTJYLLAND LAZIO: CHI GIOCA ALLA MCH ARENA?

Studiamo nuovamente le probabili formazioni di Midtjylland Lazio: la partita è valida per la seconda giornata nella fase a gironi di Europa League 2022-2023, e i biancocelesti ci arrivano in maniera positiva avendo battuto il Feyenoord per 4-2 nel turno precedente. Una Lazio che vuole assolutamente evitare quanto era accaduto lo scorso anno: un beffardo secondo posto nel girone che l’aveva obbligata a giocare il playoff, alla fine rivelatosi decisivo in negativo visto che era arrivata l’eliminazione per mano del Porto.

Il Midtjylland è una squadra ormai abituata a giocare nelle coppe europee; può dare fastidio nella sua MCH Arena e per questo motivo il match potrebbe non essere così scontato, in più i danesi vanno a caccia di riscatto immediato dopo aver perso contro lo Sturm Graz. Vedremo allora quello che succederà sul terreno di gioco; aspettando che la partita cominci proviamo a fare qualche valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Midtjylland Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto, in termini di quote, per un pronostico su Midtjylland Lazio. La squadra favorita per la partita del girone di Conference League è quella ospite: la vittoria esterna della Lazio, regolata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 1,90 volte quanto investito con questo bookmaker, contro il valore di 3,70 che è posto sul segno 1, identificativo del successo casalingo del Midtjylland. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote invece una vincita che ammonta a 3,75 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI MIDTJYLLAND LAZIO

LE SCELTE DI CAPELLAS

Per Midtjylland Lazio il modulo di Albert Capellas dovrebbe rimanere il 4-3-3, e le scelte degli uomini sembra abbastanza fissata. Nel tridente offensivo spicca la presenza di Pione Sisto, giocatore già appartenente alla nazionale danese che ha fatto vedere buone cose in passato; lui partirà da sinistra mentre Isaksen dovrebbe avere la maglia a destra, nel ruolo di prima punta vedremo ancora Dreyer. Ci sarà poi Evander sulla mezzala, calciatore che con i suoi movimenti potrebbe portare il Midtjylland a disporsi con un 4-2-3-1 in fase di possesso, avanzando tra le linee; Olsson sarà invece l’altro interno di un centrocampo che dovrebbe essere affidato alle geometrie di Emiliano Martinez, comunque più un perno di interdizione che un playmaker basso. In difesa, a protezione del portiere Lossl giocheranno Dalsgaard e Juninho; spazio poi a due terzini che saranno Joel Andersson e Dyhr, naturalmente qualcosa potrebbe cambiare rispetto a queste eventuali scelte di Capellas.

GLI 11 DI SARRI

Come sempre Maurizio Sarri valuta la possibilità di fare turnover in Midtjylland Lazio: in difesa per esempio dovrebbe tornare titolare Alessio Romagnoli, a fare coppia con lui al centro troveremmo Mario Gila mentre sarà confermato il portiere – ancora Provedel a scapito di Luis Maximiano – così come il terzino destro, che dovrebbe essere Manuel Lazzari. A sinistra giocherà Hysaj, già impiegato titolare nella prima partita di Europa League contro il Feyenoord; a centrocampo, verosimilmente, ci sarà il ritorno di Luis Alberto nell’undici di partenza e allora questa volta il turnover potrebbe toccare Sergej Milinkovic-Savic, che lascerebbe la maglia di mezzala a quel Matias Vecino che in Europa League si è già tolto una bella soddisfazione, e potrebbe trovare il suo ideale terreno. Come regista, è ballottaggio tra Cataldi e Marcos Antonio con il primo favorito; non dovrebbe cambiare il tridente offensivo della Lazio, quindi con Immobile che ancora una volta giocherà come prima punta e Felipe Anderson sulla corsia destra, Zaccagni partirà largo a sinistra e dovrebbe arrivare un’altra panchina per Pedro.

PROBABILI FORMAZIONI MIDTJYLLAND LAZIO: IL TABELLINO

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; J. Andersson, Dalsgaard, Juninho, Dyhr; Evander, E. Martinez, Olsson; Isaksen, Dreyer, Sisto. Allenatore: Albert Capellas

LAZIO (4-3-3): Provedel; M. Lazzari, Mario Gila, A. Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri











