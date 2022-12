Probabili formazioni Milan Arsenal/ Pioli chi schiera in questa amichevole?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ARSENAL: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Con le probabili formazioni di Milan Arsenal presentiamo l’affascinante amichevole in programma oggi pomeriggio a Dubai, anche se naturalmente la contemporaneità con i Mondiali 2022 causerà numerose assenze che renderanno meno significativo il match da un punto di vista strettamente tecnico. Parliamo comunque della capolista della attuale Premier League che affronta i campioni d’Italia in carica e secondi in Serie A, dunque basterebbe questo per capire che varrà la pena di seguire con la massima attenzione Milan Arsenal.

Diretta/ Chelsea Arsenal (risultato finale 0-1): derby deciso da Gabriel Magalhaes!

Il Milan appena pochi giorni fa ha fatto parecchia fatica a battere il Lumezzane nell’amichevole organizzata a Milanello per trovare il ritmo prima della trasferta a Dubai, quindi innanzitutto Pioli spera di avere segnali di crescita nella condizione, anche perché il 4 gennaio (data di ripresa della nostra Serie A) è ancora abbastanza lontano. Le assenze forse peseranno di più sui Gunners, ma staremo a vedere: nel frattempo, concentriamoci sulle ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Arsenal.

Diretta/ Arsenal Zurigo (risultato finale 1-0): Ko Tomiyasu, +3 per Arteta!

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ARSENAL

LE SCELTE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Arsenal vedono Stefano Pioli intenzionato a schierare un modulo 4-2-3-1, con interpreti comunque di ottimo livello: in porta Tatarusanu; in difesa ecco Kalulu a destra, Gabbia e Tomori come centrale, il nomea sorpresa potrebbe essere il sedicenne Bakoune a sinistra; in mediana il Milan si affiderà alla regia di Tonali, affiancato verosimilmente da Pobega; si procede poi verso la trequarti, dove ipotizziamo Messias a destra, Brahim Diaz in posizione centrale e Rebic a sinistra, alle spalle del centravanti dei rossoneri che dovrebbe essere Origi.

DIRETTA/ Bodo/Glimt Arsenal (risultato finale 0-1): decisiva la rete di Saka!

LE MOSSE DI ARTETA

Si fanno sentire le assenze per mister Arteta, che nelle probabili formazioni di Milan Arsenal dovrebbe schierare i suoi Gunners con il modulo 4-2-3-1 e questi possibili undici titolari: Hein in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Cedric, Gabriel, Holding e Tierney; in mediana potrebbe agire la coppia formata da Lokonga ed Elneny; infine nel reparto offensivo potremmo avere Fabio Vieira, Odegaard e Nelson da destra a sinistra sulla trequarti, alle spalle del centravanti Nketiah.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ARSENAL: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Bakoune; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Origi. All. Pioli.

ARSENAL (4-2-3-1): Hein; Cedric, Gabriel, Holding, Tierney; Lokonga, Elneny; Fabio Vieira, Odegaard, Nelson; Nketiah. All. Arteta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA