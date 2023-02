Probabili formazioni Milan Atalanta/ Diretta tv: Pioli ancora con Messias (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Milan Atalanta andiamo a parlare dello scintillante match che si gioca alle ore 20:45 di domenica 26 febbraio, valido per la 24^ giornata di Serie A 2022-2023. A San Siro arriva la Dea, ed è aria di spareggio per andare in Champions League: il Milan è quarto dopo aver battuto il Monza, nuova vittoria di misura per i rossoneri che dopo la crisi profonda di gennaio sembrano aver timidamente il passo, difendono il loro posto nella Top 4 della classifica e soprattutto hanno anche infilato l’importantissima vittoria interna contro il Tottenham, ancora per 1-0.

DIRETTA/ Atalanta Juventus Primavera (risultato finale 1-1): pareggia Yildiz!

L’Atalanta viaggia a corrente alternata: aveva battuto la Lazio all’Olimpico in una sfida diretta davvero utile per rincorrere la prossima Champions League, poi ha perso in casa contro il Lecce e quindi si ritrova al sesto posto, con la necessità di recuperare terreno ma anche qualche certezza che nel frattempo potrebbe essersi sgretolata. Scopriremo allora quello che succederà sul terreno di gioco del Meazza, intanto possiamo fare le nostre rapide considerazioni sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Atalanta.

Diretta/ Roma Atalanta Primavera (risultato finale 1-1): Pagano firma il pareggio!

DIRETTA MILAN ATALANTA VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Atalanta dovrebbe essere disponibile su Zona DAZN: canale presente al numero 214 del decoder di Sky, è riservato a quegli abbonati alla televisione satellitare che siano anche clienti di DAZN, che come sappiamo fornisce l’intero pacchetto delle partite di Serie A. L’alternativa ovviamente rimane quella di visitare la stessa DAZN, per una visione che sarà in diretta streaming video: potrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Atalanta Lecce (risultato finale 1-2): Hojlund non basta, la Dea va ko!

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA

LE SCELTE DI PIOLI

I rossoneri non cambiano: anche in Milan Atalanta Pioli giocherà con il 3-4-1-2, la buona notizia potrebbe essere doppia perché sia Maignan che Florenzi potrebbero rivedersi quantomeno per la panchina, allungando le rotazioni in vista della seconda parte di stagione. Non dovrebbe farcela invece Bennacer, quindi in mezzo al campo giocherà ancora una volta Krunic: il bosniaco farà coppia con Tonali, a destra ballottaggio a tre con Junior Messias, matchwinner a Monza, che parte favorito sia su Calabria che su Saelemaekers. Dall’altra parte ovviamente è scontata la presenza di Theo Hernandez; in difesa invece Thiaw dovrebbe essere ancora titolare guidando il reparto a protezione di Tatarusanu, in panchina andrebbe questa volta Kjaer perché sia Kalulu che Tomori danno la sensazione di poter giocare dall’inizio. Davanti invece Brahim Diaz dovrebbe nuovamente essere preferito a De Ketelaere, che dovrà sfruttare la sua occasione dalla panchina; spazio poi alla solita coppia formata da Giroud e Rafael Leao, da vedere se finalmente Ibrahimovic potrà avere un cameo a partita in corso.

GLI 11 DI GASPERINI

Ancora una volta Gian Piero Gasperini è spuntato: per Milan Atalanta la Dea perde anche Demiral (squalificato), Hateboer ha terminato la sua stagione e Duvan Zapata resta ai box, mentre l’ex Pasalic è da valutare. Nel 3-4-1-2 per San Siro quindi la difesa dovrebbe riaccogliere Scalvini: il giovane, che ha attirato l’attenzione di tante big, dovrebbe giocare al centro del reparto a protezione di Musso, mentre le altre due scelte dovrebbero riguardare Rafa Toloi e Djimsiti. In mezzo al campo come sempre abbiamo la cerniera tutta olandese formata da De Roon e Koopmeiners; sugli esterni le soluzioni alternative ci sono, ma Gasperini dovrebbe andare con Zappacosta che transita sulla corsia sinistra e Maehle che dunque avrà campo a destra. Alle spalle delle due punte Ederson appare favorito rispetto a Boga, che può giocare anche nei due davanti; qui però la coppia offensiva dell’Atalanta sarà formata da Lookman e Hojlund, che hanno segnato 18 gol in due in questo campionato e sono ormai stabilmente in rampa di lancio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA: IL TABELLINO

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, T. Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson; Lookman, Hojlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini











© RIPRODUZIONE RISERVATA