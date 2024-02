PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA/ Diretta tv: l’importanza di Marten De Roon (Serie A, 24 febbraio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA: A CENTROCAMPO

Il confronto a centrocampo nelle probabili formazioni di Milan Atalanta sarà una sfida anche dal punto di vista tattico fra Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini, dal momento che la mediana dei padroni di casa rossoneri dovrebbe essere composta da due soli uomini nel modulo 4-2-3-1, anche se naturalmente gli uomini che agiscono sulla trequarti hanno il dovere di dare una mano, in particolare nella fase di non possesso, mentre gli ospiti nerazzurri bergamaschi dovrebbero proporci un modulo 3-4-2-1 e di conseguenza potrebbero essere in superiorità numerica a centrocampo, in senso stretto.

Ci sono alcuni nodi ancora da sciogliere per quanto riguarda i nomi dei titolari, ma una certezza dovrebbe essere l’olandese Martin De Roon, ormai da anni punto di riferimento nel cuore del centrocampo dell’Atalanta. De Roon è uno di quei giocatori la cui importanza non può essere descritta con le statistiche: i gol sono zero (anche se ci sono cinque assist che sono un numero di certo non disprezzabile), allora evidenziamo soprattutto i 1980 minuti già giocati in campionato. Questo significa 22 presenze per intero, mai sostituito, con due soli stop: il 25 novembre contro il Napoli per squalifica e sabato scorso contro il Sassuolo, quando Gasperini si è concesso il lusso di farlo riposare. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Milan Atalanta ci accompagnano verso la grande partita di domani sera a San Siro, che sarà sicuramente il piatto forte della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Il derby lombardo vedrà il Milan di Stefano Pioli reduce dalla qualificazione per gli ottavi di Europa League (per l’Atalanta erano già cosa fatta grazie alla vittoria nel girone), ma anche da altri tre gol presi a Rennes da una difesa davvero troppo fragile. In campionato l’ultima è stato il ko contro il Monza e adesso servirebbe tornare alla vittoria, anche perché sarebbe meglio tenere a distanza di sicurezza la Dea.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini infatti è in un periodo di forma eccellente, con cinque vittorie consecutive in campionato condite da 17 gol segnati e appena due al passivo, quindi notizie eccellenti per i bergamaschi sia in attacco sia in difesa, che proprio sulla solidità quindi potrebbero puntare per fare la differenza nel confronto con i cugini milanesi, già battuti in stagione per ben due volte, all’andata e in Coppa Italia. Tutto questo premesso per presentare la partita, diamo adesso uno sguardo alle notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA

LE SCELTE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Atalanta vedono Stefano Pioli alle prese con la gestione delle forze dopo l’evidente errore commesso domenica scorsa a Monza. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1 e non ci sono dubbi su Maignan in porta; davanti a lui ecco capitan Calabria che dovrebbe farcela a destra (altrimenti è pronto Florenzi), i due centrali Thiaw e Kjaer e infine per completare la difesa a quattro naturalmente Theo Hernandez a sinistra; le scelte si annunciano particolarmente delicate in mediana, dove infatti abbiamo per il Milan il doppio ballottaggio Adli-Bennacer e Reijnders-Musah; tutto più chiaro invece nel reparto offensivo, con Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao che saranno i titolari da destra a sinistra sulla trequarti a sostegno del centravanti Giroud, mentre Jovic sarà squalificato – ma dal primo minuto avrebbe comunque giocato il francese.

LE MOSSE DI GASPERINI

Sul fronte bergamasco, mister Gian Piero Gasperini per le probabili formazioni di Milan Atalanta dovrebbe invece scegliere come modulo di riferimento il 3-4-2-1, con Carnesecchi ormai stabilmente titolare in porta; davanti a lui, ecco i tre difensori Scalvini, Djimsiti e Kolasinac; idee abbastanza chiare anche a centrocampo per la Dea, che dovrebbe scendere in campo a San Siro con Holm esterno destro, De Roon ed Ederson nel cuore della mediana e Ruggeri a sinistra, anche se qui potrebbe esserci un ballottaggio con Zappacosta; infine, nel reparto offensivo ecco Koopmeiners che agirà sulla trequarti insieme a uno tra Miranchuk e Pasalic, con il primo che potrebbe essere favorito in un ballottaggio tuttavia ancora incerto; infine, come centravanti spera Scamacca, ma in realtà il titolare dovrebbe essere il grande ex di turno, cioè De Ketelaere.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; De Ketelaere. All. Gasperini.











