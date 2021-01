Probabili formazioni Milan Atalanta/ Diretta tv, rosa al completo per Gasperini

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 18.00 e tra le mura dello Stadio San Siro, l’incontro per la 19^ giornata di Serie A tra Milan e Atalanta: andiamo ad esaminarne le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Pioli come di Gasperini, per questo big match e gran derby, dove pure saranno messi in palio punti decisivi per l’ultima giornata del turno di andata. Le preoccupazioni però non mancano, specie in casa rossonera: se Pioli in settimana ha accolto Mario Mandzukic come nuovo giocatore del Diavolo, pure il croato non sarà subito a disposizione, mancando di condizione fisica: e purtroppo non sarà l’unico indisponibile. Anzi anche ala vigilia della 19^ giornata Pioli registra parecchi out annunciati in un po’ tutti i settori nevralgici dello schieramento: non sarà facile fissare un undici sufficientemente compatto per resistere all’urto della Dea. L’Atalanta è poi formazione particolarmente in forma, che vanta un attacco tra i migliori della Serie A e rivale ambizioso, ben intenzionata a mettere in scacco la capolista del campionato. Domani ci attenderà dunque incontro infuocato: vediamo come si sono preparati i due allenatori esaminando le mosse per le probabili formazioni di Milan Atalanta.

MILAN ATALANTA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Atalanta sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA

LE MOSSE DI PIOLI

Anche nella 19^ giornata di Serie A è emergenza in casa rossonera e pure per le probabili formazioni di Milan Atalanta Stefano Pioli conta un buon numero di assenti annunciati. Il primo out è già in difesa: davanti a Gigio Donnarumma domani non vedremo capitan Romagnoli, squalificato dal giudice sportivo, ma sarà Kalulu a prendere il suo posto nello schieramento, al fianco di un acciaccato Kjaer. In corsia però riabbracceremo Theo Hernandez, tornato ad allenarsi in settimana dopo il caso del “falso positivo” ai test per il coronavirus: in coppia non mancherà il titolarissimo Calabria. A centrocampo mancherà poi ancora Bennacer (ma Krunic è a disposizione), e dunque sarà riconferma per il duo Tonali-Kessie e toccherà a Brahim Diaz agire come trequartista (Calhanoglu non ci sarà). In attacco dovrebbe essere spazio per Zlatan Ibrahimovic, autore di una magnifica doppietta pochi giorni fa col Cagliari: sull’esterno ecco pronti Castillejo e Leao, pur con Hauge a disposizione dalla panchina. Da valutare infine l’inserimento dalla panchina del volto nuovo Manzdukic, ma solo per la passerella finale.

LE SCELTE DI GASPERINI

Decisamente meno problemi li ha invece Gianpero Gasperini, che per disegnare le probabili formazioni di Milan Atalanta avrà invece a disposizione una rosa praticamente al completo nella 19^ giornata, con la possibile sola esclusione di Pasalic. Fissato allora il 3-4-2-1 ecco pronto uno schieramento pesante, con Zapata prima punta e affiancato da Pessina ed Ilicic sull’esterno: occhio a Muriel jolly dalla panchina (lo abbiamo visto anche contro il Benevento). Per la mediana a 4 della Dea poi nessuna novità con De Roon e Freuler schierati al centro e il duo Hateboer-Gosen che agirà invece sull’esterno. In difesa ecco pronti Toloi, Romero e Djimsiti, pur con Palomino sempre pronto in difesa: tra i pali non mancherà Gollini.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, T Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, B Diaz, Leao; Ibrahimovic All. Pioli

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Fruler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata All. Gasperini



© RIPRODUZIONE RISERVATA