Possiamo andare a leggere le probabili formazioni Milan Atalanta, che rivelano le scelte dei due allenatori nel big match di San Siro: tecnicamente non è uno spareggio per la Champions League ma, alle ore 20:45 di domenica 20 aprile, il Milan potrebbe sensibilmente avvicinarsi all’obiettivo perché comunque, tra alti e bassi, si può ancora dire in corsa, ed è reduce dal 4-0 di Udine con il quale ha anche ritrovato fiducia e forse la formula tattica giusta, perché Sergio Conceiçao ha disposto i rossoneri con la difesa a tre che, al netto di un avversario senza troppi obiettivi, ha comunque funzionato dando buone indicazioni.

Si è rimossa in moto anche l’Atalanta, che finalmente ha ritrovato la vittoria casalinga e lo ha fatto nel migliore dei modi: battuto il Bologna a Bergamo, allungo sul quinto posto tenendo la Juventus alle spalle, per la ea la qualificazione alla prossima Champions League si avvicina ma adesso bisognerà fornire risposte importanti in una partita difficile, e che potrebbe rimettere tutto in discussione. Non resta dunque che valutare quali saranno i ventidue calciatori che partiranno titolari qui a San Siro, possiamo allora iniziare la nostra analisi approfondita sulle probabili formazioni Milan Atalanta.

PRONOSTICO E QUOTE MILAN ATALANTA

Le quote che i bookmaker hanno previsto per Milan Atalanta rivelano un grande equilibrio: secondo la Snai la differenza tra il segno 1 per il successo rossonero e il segno 2 per la vittoria della Dea è solo di un quinto di punto, infatti i due valori sono rispettivamente 2,50 e 2,70 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Per quanto riguarda invece l’opzione del pareggio, regolata dal segno X, la vincita corrisponderebbe a 3,40 volte la posta in palio sulla partita di San Siro.

CONCEIÇAO CON IL NUOVO ASSETTO

Per Sergio Conceiçao il passaggio al 3-4-3 è stato dovuto anche all’emergenza sulla fascia destra, con Walker fuori dai giochi: nelle probabili formazioni Milan Atalanta dovrebbe essere confermato questo assetto, ma c’è anche la possibilità di tornare al 4-2-3-1 e, in questo caso, starebbe fuori uno dei centrali (Tomori o Strahinja Pavlovic, con Gabbia regolarmente in campo) per inserire Musah in mezzo al campo a fare reparto con Youssouf Fofana, alzando naturalmente la posizione degli altri calciatori in mediana. Maignan va verso l’esclusione dopo il trauma cranico subito a Udine: dovrebbe essere titolare l’importante ex Sportiello.

Ancora una volta Alex Jimenez giocherà a destra con Theo Hernandez a sinistra, del centrocampo abbiamo detto e con Fofana giocherà Reijnders se sarà ancora linea a quattro, mentre davanti Luka Jovic insidia la maglia di Abraham come prima punta (ma l’inglese resta comunque favorito), nessun dubbio su Pulisic e Rafael Leao laterali mentre Santiago Gimenez ha un problema fisico che dovrebbe tenerlo fuori dai giochi ma in ogni caso il messicano, in forte, calo, dovrebbe essere destinato alla panchina.

GASPERINI PERDE I PEZZI

Gian Piero Gasperini perde i pezzi, come valutiamo con le probabili formazioni Milan Atalanta: oltre all’ex De Ketelaere si è fermato anche Kolasinac, e la stagione del bosniaco è finita in anticipo. Due le soluzioni per la Dea, ma sempre confermando la difesa a tre: la prima è quella del veterano Rafa Toloi, la seconda quella di Ruggeri (con Djimsiti dunque sul centrodestra, e Hien sempre centrale) ma sarebbe un adattamento da braccetto e dunque è possibile che si vada con il piano A. Ad ogni modo Carnesecchi andrà in porta, con Bellanova e Zappacosta esterni; l’Atalanta a dire il vero non cambierà molto.

In mezzo avremo sempre la grande coppia formata da De Roon e Ederson; davanti l’assenza di De Ketelaere è stata coperta dall’altro ex di serata Pasalic, che tra l’altro ha ritrovato il gol dopo una vita e ora si vuole lanciare verso un finale di stagione da protagonista. Insieme al croato giocherà naturalmente Lookman, che almeno numericamente può ancora puntare a raggiungere i 20 gol in campionato; li ha già ampiamente superati Retegui, a segno anche contro il Bologna e sempre più capocannoniere della nostra Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA: IL TABELLINO

MILAN (3-4-3): Sportiello; Tomori, Gabbia, S. Pavlovic; A. Jimenez, Y. Fofana, Reijnders, T. Hernandez; Pulisic, Abraham, Rafael Leao. Allenatore: Sergio Conceiçao

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini