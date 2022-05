Probabili formazioni Milan Atalanta/ Quote: Giroud centravanti (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Milan Atalanta ci avviciniamo al derby lombardo che nel tardo pomeriggio di oggi allo stadio Giuseppe Meazza San Siro sarà di fondamentale importanza per le sorti del campionato di Serie A, giunto ormai alla sua trentasettesima e penultima giornata. Per il Milan di Stefano Pioli è il penultimo ostacolo verso lo scudetto, forse il più difficile anche se non si dovrà sottovalutare nemmeno il Sassuolo: dopo avere sfatato la due volte fatal Verona, tuttavia, l’Atalanta dovrebbe essere lo scoglio più delicato verso un sospirato tricolore che manca al Diavolo da ben undici anni.

La Dea negli ultimi anni ha spesso fatto molto bene in casa Milan e punta a ripetersi, perché pure per gli uomini di Gian Piero Gasperini il finale è ancora tutto da scrivere: l’Atalanta, dopo la vittoria di settimana scorsa a La Spezia, potrebbe ancora qualificarsi per l’Europa League, oppure “accontentarsi” della Conference League o addirittura rimanere fuori dalle Coppe europee per la prossima stagione. Tutto questo premesso, andiamo scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Atalanta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 4,00 volte la posta in palio, alla quale troviamo sia la vittoria esterna dell’Atalanta (naturalmente segno 2) sia il segno X per il pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA

LE MOSSE DI PIOLI

Partita fondamentale, nessun dubbio per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Milan Atalanta a parte naturalmente i ballottaggi consueti: nel classico modulo 4–2-3-1 vedremo Maignan in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da destra a sinistra da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez; qualche dubbio potrebbe sorgere in mediana, ma al fianco dell’intoccabile Tonali dovrebbe giocare Bennacer, anche perché sulla trequarti dovrebbe trovare posto Kessiè, che è in ballottaggio con Brahim Diaz per il posto da trequartista centrale così come Messias e Saelemaekers lo saranno a destra. Discorso diverso per le ultime due maglie, che andranno naturalmente a Rafael Leao come ala sinistra e al centravanti Giroud.

LE SCELTE DI GASPERINI

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Milan Atalanta vedono Gian Piero Gasperini intenzionato a puntare sul modulo 3-4-1-2: Musso naturalmente in porta; manca Toloi, di conseguenza la difesa a tre della Dea dovrebbe essere formata da Palomino, Demiral e Djimsiti; possibile ballottaggio tra Hateboer e Maehle per la maglia da esterno destro in un centrocampo che poi vedrà naturalmente titolari De Roon e Freuler in mezzo più Zappacosta sulla fascia sinistra; qualche dubbio in più in attacco, dove potremmo vedere come trequartista Pasalic supporto del tandem colombiano Muriel-Duvan Zapata, ma restano valide anche due ottime alternative quali sarebbero Koopmeiners e Malinovskyi, dunque il Gasp potrebbe sorprendere.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA

MILAN (4–2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessiè, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata. All. Gasperini.











