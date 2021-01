Probabili formazioni Milan Atalanta/ Quote, Pioli ritrova Hernandez, Krunic e Rebic

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA: CHI IN CAMPO A SAN SIRO?

Big match della 19^ giornata della Serie A sarà senza dubbio Milan Atalanta, previsto oggi a San Siro alle ore 18.00: andiamone a vedere le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Stefano Pioli oggi contro un rivale dei più temibili nel campionato, come sono i nerazzurri: i rossoneri sono leader della Serie A e certo vorrebbero oggi riconfermarsi in testa, a dispetto delle tante assenze che pure il diavolo ancora registra. L’impresa però non si annuncia facile specie se ricordiamo che contro ci sarà una Dea in grandissima ascesa: la squadra bergamasca, pur fermata negli ultimi turni da un paio di pareggi, pure sta proseguendo la sua scalata alla vetta della classifica e pare intenzionata oggi a mettere alle corde anche la capolista. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ match davvero difficile per i pronostici di Serie A e non ci sorprende che per il Derby lombardo, anche il portale Snai abbia offerto quote molto vicine per i due club. Già nell’1×2 vediamo che il successo del Milan è stato oggi dato a 2.55, contro l’appena più basso 2.50 segnato per l’Atalanta: il pareggio ha raccolto la quota di 3.85.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA

LE MOSSE DI PIOLI

Per le probabili formazioni di Milan Atalanta, lo abbiamo accennato prima, è sempre grande emergenza nello spogliatoio rossonero per il gran numero di assenti: pure va detto che solo mercoledì scorso il tecnico ha ritrovato almeno Theo Hernandez, Krunic e Ante Rebic, superata la quarantena. Dei tre però, alla vigilia del turno, solo il difensore ha praticamente la certezza di scendere in campo questa sera: il terzino francese sarà dunque schierato dal primo minuto in difesa in coppia con Calabria, mentre al centro dar spazio per il duo Kjaer-Kalulu, visto che capitan Romagnoli è out per squalifica. Al centro, pur tornando a disposizione l’ex Empoli, saranno ancora Tonali e Kessie i titolari annunciati: davanti a loro sarà poi spazio per Brahim Diaz, che farà le veci dell’assente Calhanoglu. In attacco maglia da titolare confermare in prima punta per Zlatan Ibrahimovic, dopo anche l’ottima prova occorsa a Cagliari (debutto dopo quasi 60 giorni di stop per lo svedese): al suo fianco ecco pronti Castillejo e Leao, pur con Rebic di nuovo a disposizione.

LE SCELTE DI GASPERINI

Vanta invece una rosa praticamente al completo Gianpiero Gasperini, che dunque per le probabili formazioni di Milan Atalanta potrà puntare su i soliti titolari, con la possibilità di attingere pure a parecchi jolly dalla panchina. Segnato il 3-4-2-1 come modulo di riferimento, ecco che questa sera in attacco sarà spazio dal primo minuto per Duvan Zapata, con il duo Pessina-ilicic schierato sull’esterno: attenzione a Muriel, che potrebbe intervenite a match in corso. Per il centrocampo della Dea poi nessuna novità, con la riconferma dei soliti Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens: pronto in caso di necessità l’ultimo colpo di mercato Maehle, che potrebbe subentrare al posto dell’esterno ex Groningen. Per la difesa anche qui non vi sono grandi dubbi per le maglie da distribuire: Toloi, Romero e Dijmsiti rimangono le prime scelte di Gasperini, come pure Gollini, schierato ovviamente tra i pali.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, T Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, B Diaz, Leao; Ibrahimovic All. Pioli

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata All. Gasperini.



