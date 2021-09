Probabili formazioni Milan Atletico Madrid/ Quote: Rebic guida l’attacco

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATLETICO MADRID: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Milan Atletico Madrid sono un argomento fondamentale in vista della partita che questa sera si giocherà a San Siro per la seconda giornata del girone B della Champions League. Il Milan ci arriva dalla sconfitta al debutto a Liverpool, partita che ha dato anche diverse indicazioni positive a Stefano Pioli, ma che ha pure ricordato che il cammino del Milan in questo difficilissimo girone si annuncia tutt’altro che semplice, dunque servirà sfruttare il fattore campo anche in partite difficili come quella di oggi.

L’Atletico Madrid è campione di Spagna in carica e nelle ultime stagioni vanta una enorme esperienza internazionale, ciò che manca al Milan dopo troppi anni di assenza. I Colchoneros però non sono partiti benissimo, con un pareggio casalingo contro il Porto, per cui anche Diego Simeone sa che non può sbagliare in questo girone nel quale ogni punto potrebbe essere determinante. Tutto questo premesso, andiamo allora a leggere le ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Atletico Madrid.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Milan Atletico Madrid in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. Incertissimo è l’esito di questa partita: il segno 2 è infatti quotato a 2,50 in caso di vittoria esterna dell’Atletico Madrid, mentre in caso di successo casalingo del Milan la quotazione per il segno 1 è pari a 3,00. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello un poco più alto ed è la più remunerativa, infatti il segno X è proposto a 3,15.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATLETICO MADRID

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Milan Atletico Madrid ritrova Kjaer, notizia eccellente per la difesa. In attacco invece si dovrà ancora aspettare per rivedere Ibrahimovic, per di più Giroud non è ancora al top e di conseguenza dovremmo vedere Rebic prima punta con Rafael Leao ala sinistra, Saelemaekers a destra e Brahim Diaz in posizione di trequartista centrale, perché il modulo di riferimento per i rossoneri sarà naturalmente l’ormai consolidato 4-2-3-1.

Tornando alla difesa, resta da capire se Kjaer sarà già titolare, altrimenti nella coppia centrale al fianco di Tomori giocherà Romagnoli. Calabria è favorito per giocare come terzino destro, Theo Hernandez sicuramente sarà titolare a sinistra così come vedremo in porta Maignan. Non ci dovrebbero essere dubbi nemmeno per la coppia di centrocampo, dove Kessié si prende la maglia da titolare al fianco di Tonali.

LE MOSSE DI SIMEONE

Sul fronte spagnolo, le probabili formazioni di Milan Atletico Madrid vedono Diego Simeone insistere sul curioso modulo 3-1-4-2: a protezione di Oblak, difesa a tre con Gimenez che insidia Hermoso per affiancare Savic e Felipe. Trippier e Ferreira Carrasco sono i favoriti per agire sugli esterni, con il secondo più offensivo e il primo che deve pensare maggiormente anche alla copertura. A sinistra un atteggiamento più accorto potrebbe favorire Renan Lodi, mentre davanti alla difesa agirà l’ex Inter Kondogbia.

Nel cuore del centrocampo segnaliamo il ballottaggio tra De Paul e Koke, con il secondo tuttavia nettamente favorito per affiancare Marcos Llorente, che dovrebbe essere un sicuro titolare. Davanti c’è l’alternativa Angel Correa, ma Simeone dovrebbe puntare su Suarez e Griezmann per formare il tandem di attaccanti titolari per la sfida di San Siro, quasi un derby per lui.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic. All. Pioli.

ATLETICO MADRID (3-1-4-2): Oblak; Savic, Hermoso, Felipe; Kondogbia; Trippier, Koke, Llorente, Ferreira Carrasco; Griezmann, Suarez. All. Simeone.

