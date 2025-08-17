Probabili formazioni Milan Bari: le scelte di Allegri e Caserta verso la partita di San Siro, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BARI: CHI SCENDE IN CAMPO?

È già tempo di probabili formazioni Milan Bari, perché l’esordio della squadra rossonera in stagione è dietro l’angolo: sarà alle ore 21:15 di domenica 17 agosto nei trentaduesimi di Coppa Italia 2025-2026, dunque il Diavolo apre le danze una settimana prima di tuffarsi nel campionato e dunque fa le prove generali.

Si tratta naturalmente di una partita che il Milan avrebbe volentieri evitato, ma che si trova costretto a giocare a causa del mediocre campionato disputato nella passata stagione, e ovviamente anche della sconfitta maturata in finale di Coppa Italia, quando ad avere la meglio è stato il Bologna.

Dunque per Massimiliano Allegri, tornato a Milanello dopo 11 anni, sarà la prima occasione per schierare una formazione ufficiale; dall’altra parte c’è l’ambizioso Bari di Fabio Caserta, una squadra che dopo aver mancato i playoff di Serie B sa di dover fare il salto di qualità il prima possibile.

Al calcio d’inizio qui a San Siro manca ancora un po’ di tempo, ed è per questo che ora con calma ed entrando nel dettaglio possiamo iniziare a capire come i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre in campo, andando a leggere insieme le probabili formazioni Milan Bari.

MILAN BARI: QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente con le probabili formazioni Milan Bari dobbiamo aggiungere di come i rossoneri siano nettamente favoriti dal pronostico, emesso ad esempio dalle quote Eurobet: secondo questo bookmaker il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe intascare una somma pari a 1,18 volte quanto messo sul piatto, il successo del Bari regolato dal segno 2 arriva a ben 12,50 volte la posta in palio ma è alta anche l’opzione del pareggio (segno X) perché questo bookmaker ha previsto una vincita corrispondente a 6,60 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BARI

LA PRIMA UFFICIALE DI ALLEGRI

Il primo dubbio di Massimiliano Allegri verso le probabili formazioni Milan Bari riguarda il modulo: il livornese, che tra l’altro è squalificato e dunque non sarà in panchina, pare orientato ad avvalersi di un 3-5-2 ma non è escluso che possa adottare un 4-3-3. Secondo la prima opzione, e tenendo conto della possibilità di turnover, davanti a Maignan potrebbe già arrivare la prima per De Winter, che se la gioca con Tomori mentre Gabbia e Strahinja Pavlovic potrebbero avere il posto garantito. A destra Alex Jimenez quasi in maniera obbligata, a sinistra invece Estupiñan corre contro il tempo, e allora magari stasera potrebbe toccare a Bartesaghi.

Abbiamo poi il centrocampo, con discorsi simili: Jashari sarà già titolare? Da capire, intanto dalle prime indicazioni sembra che a supportare la regia di Samuele Ricci saranno Youssouf Fofana e Loftus-Cheek, usato sicuro per Allegri che poi dovrà anche scegliere il tandem offensivo. Santiago Gimenez, rientrato in ritardo rispetto agli altri, viaggia verso la panchina: i titolari sarebbero Pulisic e Rafael Leao e dunque attacco atipico senza centravanti, ma con Saelemaekers schierato da jolly e pronto ad avanzare il suo raggio d’azione a partita in corso.

LA RISPOSTA DI CASERTA

Come risponde Caserta? Verso le probabili formazioni Milan Bari abbiamo un modulo speculare a quello rossonero, già il portiere è in dubbio perché Pissardo e Cerofolini partono quasi alla pari, in difesa le due certezze sono il capitano Vicari e Pucino, il terzo elemento può essere uno tra Kassama e Nikolaou. Qui poi abbiamo due esterni che possono essere Dickmann e Tripaldelli, ma dipenderà anche da quanta spinta Caserta vorrà operare; ad ogni modo a sinistra c’è sicuramente la concorrenza di Dorval, a destra invece può tornare buono uno come Partipilo che è decisamente più offensivo.

In mezzo le chiavi della manovra sono affidate a Braunoder; Riccardo Pagano e il giovane Colangiuli possono fargli compagnia (in alternativa c’è Verreth, che poco fa ha vissuto il dramma della morte del figlioletto), Sibilli può essere la mossa tattica a sorpresa per aumentare il tasso tecnico. Davanti, leggendo i nomi presenti nella rosa, Gytkjaer e Moncini sono i favoriti; vedremo se a San Siro saranno loro a iniziare o se invece avremo Akpa-Chukwu già lanciato nella mischia, senza dimenticare il già citato Partipilo e Rao, esterni che all’occorrenza si possono prestare.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BARI: IL TABELLINO

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, S. Pavlovic; A. Jimenez, Y. Fofana, S. Ricci, Loftus-Cheek, Estupiñan; Pulisic, Rafael Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri

BARI (3-5-2): Cerofolini; Pucino, Vicari, Nikolaou; Dickmann, R. Pagano, Braunoder, Colangiuli, Tripaldelli; Moncini, Gytkjaer. Allenatore: Fabio Caserta