Probabili formazioni Milan Benevento/ Diretta tv, Pioli recupera Ibrahimovic?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BENEVENTO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio alle probabili formazioni di Milan Benevento, atteso incontro della 34^ giornata della Serie A, previsto solo domani 1 maggio alle ore 20.45 tra le mura dello Stadio San Siro. Sul campo che lo ha visto gran protagonista come giocatore (e come allenatore poi), Filippo Inzaghi torna domani con l’intenzione di mettere in scacco una big della Serie A e vendicare dunque il pesante KO per 4-2 subito solo pochi giorni fa contro l’Udinese. Gli stregoni sono infatti ora solo alla 18^ posizione della classifica (ma a pari punti con Cagliari e Torino) e rischiano ancora la retrocessione a fine stagione: urge mettere da parte punti al più presto.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN/ Quote, Reina c'è: uno degli ex di questa partita

Di contro però ecco un Diavolo amareggiato per gli ultimi risultati rimediati: con i due KO di fila recuperati su Sassuolo e Lazio, i ragazzi di Pioli hanno mandato in fumo gran parte del lavoro fatto in stagione e ora rischiano di mancare anche l’obbiettivo Champions, fino a poco tempo fa più che sicuro. Ci attende una sfida dunque ben bollente domani: vediamo come i due tecnici si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Milan Benevento.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI/ Quote: una grande stagione per Lorenzo Insigne

MILAN BENEVENTO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Benevento è trasmessa da DAZN, ma potrà essere seguita anche dai clienti Sky che abbiano sottoscritto il loro abbonamento da almeno tre anni: essi dovranno selezionare il canale DAZN1, al numero 209 del decoder. In alternativa ovviamente la partita sarà visibile con il consueto servizio di diretta streaming video, in questo caso gli abbonati DAZN potranno installare la piattaforma su PC, tablet e smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN BENEVENTO

LE MOSSE DI PIOLI

Probabili formazioni Cagliari Roma/ Quote: Vicario fronteggia l'attacco giallorosso

Per le probabili formazioni di Milan Benevento, primo punto di domanda per il Diavolo è la disponibilità di Zlatan Ibrahimovic, in questi giorni alle prese con un piccolo fastidio muscolare. Se lo svedese dovesse farcela, sarà lui il titolare in prima punta domani, altrimenti sarà ancora spazio per Mandzukic: in ogni caso al fianco dell’attaccante avremo uno tra Rebic e Leao, con Saelemaekers sull’altro fianco e il solito Hakan Calhanoglu schierato sulla linea della trequarti. A centrocampo il Milan dovrebbe puntare ancora tutto sulla coppia composta da Kessie e Bennacer, mentre in difesa vi sono buone chance di rivedere titolare Tomori al fianco di Kjaer: sull’esterno ecco Calabria e Theo Hernandez.

LE SCELTE DI INZAGHI

Dovrà invece fare maggior attenzione a una buona lista di assenti annunciati Mister Inzaghi, nello scrivere le probabili formazioni di Mila Benevento. Con Sau e Moncini fuori dai giochi, ecco che per 3-5-2 degli stregoni avremo ancora Gaich e Lapadula (ex del match e pure bomber fresco di gol contro l’Udinese) collocati dal primo minuto in attacco, mentre come esterni a centrocampo ecco che ben figureranno Depaoli e Improta. Nel modulo a cinque poi non mancheranno domani a San Siro dal primo minuto Ionita, Viola e Hetemaj, ma attenzione a Schiattarella che scalpita dalla panchina in cerca di spazio. Nessun dubbio infine per il reparto difensivo del Benevento, con Caldirola, Glik e Barba ancora titolari confermati: alle loro spalle Montipò si collocherà tra i pali.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, T Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic: Ibtahimovic All. Pioli

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Caldirola, Glik, Barba; Depaoli, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta: Lapadula, Gaich All. Inzaghi



© RIPRODUZIONE RISERVATA