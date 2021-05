Probabili formazioni Milan Benevento/ Quote, tanti assenti per Mister Inzaghi

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BENEVENTO: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Milan Benevento, atteso incontro per la 34^ giornata della Serie A che pure ci farà compagnia solo oggi alle ore 20.45, tra le mura dello stadio San Siro. Sfida che il Diavolo non può permettersi di perdere quella di questa sera: dopo anche gli scivoloni occorsi negli ultimi due turni contro Sassuolo e Lazio, la squadra di Mister Pioli deve al più presto recuperare il terreno perduto, pena vanificare il lavoro di quasi una stagione e dunque perdere il treno per la Champions league.

Pure l’incontro di questa sera è partita che anche il Benevento dell’ex Inzaghi non può permettersi di perdere. Con appena 31 punti e la 18^ posizione in graduatoria i giallorossi sono davvero a rischio retrocessione servono punti pesanti per uscire da tale ginepraio. Il Benevento poi, tra pareggi e KO (l’ultimo contro l’Udinese), non trova soddisfazione dal 21 marzo scorso e dal successo occorso sulla Juventus: serve dunque ottenere giusto riscatto oggi. Andiamo a vedere come i due allenatori si sono preparati alla sfida di oggi, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Milan Benevento.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 34^ giornata di Serie A, non esitiamo a concedere ai rossoneri il favore del pronostico, e pure il portale di scommesse Snai conferma la nostra opinione. Esaminando le quote per l’1×2 del match vediamo che il successo del Milan è stato oggi dato a 1.35, contro il più elevato 8.25 fissato per la vittoria del Benevento: il pari è stato quotato a 5.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN BENEVENTO

LE MOSSE DI PIOLI

Per le probabili formazioni di Milan Benevento, spazio a grandi certezze per Mister Pioli nel classico 4-2-3-1, alla vigilia del match per la 34^ giornata. Ecco che già in difesa avremo di nuovo capitan Romagnoli protagonista dal primo minuto, con Kajer al fianco e in corsia la solita coppia composta da Calabria e Theo Hernandez: pure Dalot e Kalulu rimangono pronti in caso di necessità. A centrocampo rimane irrinunciabile per il tecnico un giocatore come Franck Kessie, che pure dovrebbe venir ancora affiancato da Bennacer, anche se quest’ultimo è apparso decisamente opaco nelle utile uscite: Calhanoglu si collocherà sulla linea della trequarti. Nella sfida di San Siro infine dovremmo rivedere pronto dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic, che pare essere messo alle spalle l’ultimo acciacco muscolare: al fianco dello svedese avremo poi Saelemaekers e Ante Rebic, anche se dalla panchina rimangono a disposizione Castllejo, Leao, Hauge e Diaz.

LE SCELTE DI INZAGHI

Dovrebbe virare invece sul 3-5-2 Mister Inzaghi, che pure per disegnare l’11 degli Stregoni deve fare attenzione a qualche assenza di troppo: ricordiamo infatti che oggi non saranno del match Sau (per cui si teme un lungo stop), Tuia e Moncini e che pure il tecnico non è riuscito a recuperare nemmeno Letizia. Sarà dunque emergenza in difesa, con Inzaghi costretto a schierare nuovamente dal primo minuto Glik, Barba e Caldirola. Pure a centrocampo le mosse saranno quasi obbligate: senza Letizia avremo Depaoli in corsia e messo in coppia con Improta, mentre al centro sarà spazio per Ionita e Viola, con solo Hetemaj in forse con Schiattarella. Confermato del primo minuto in attacco l’ex del match Gianluca Lapadula, bomber fresco di gol: al fianco del veterano dovrebbe farsi vedere dal primo minuto Gaich.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1). G Donnarumma; Calabria, Kajer, Romagnoli. T Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic All. Pioli

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Barba, Caldirola; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula All. Inzaghi



