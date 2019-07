Probabili formazioni Milan Benfica/ Diretta tv: spazio per Conti dal 1′ (ICC 2019)

Con la sfida Milan Benfica, si accenderà solo domani il secondo appuntamento nella International Champions cup 2019 per i rossoneri: il fischio d’inizio è quindi già fissato per domani sera alle ore 21.00 (per il fuso orario italiano) al Gillette Stadium di Foxborough. Dopo quindi il KO con il Bayern Monaco, il club del diavolo torna in campo e gli appassionati sono impazienti di conoscere quali saranno le probabili formazioni di Milan Benfica studiate da Giampaolo e Bruno Lage. Di certo vi è molta curiosità intorno al nuoto tecnico rossonero e a quali saranno le sue mosse nello spogliatoio milanese in vista della prossima stagione di Serie A: arrivato dalla Sampdoria, il tecnico di Bellinzona pare ben pronto a dare la sua impronta forte nell’11 del Milan, che anche domani quindi potrebbe essere in campo, almeno al via, con i suoi giocatori più in forma. Chi mancherà però sarò di certo Theo Hernandez uno dei volti nuovi arrivati col calciomercato estivo: il terzino infatti si è fatto male alla caviglia destra nel corso dell’ultimo test match. Andiamo quindi ad esaminare quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Benfica che saranno in campo solo domani sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Benfica sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, che manda in onda tutte le partite della International Champions Cup 2019: appuntamento sul canale numero 60 del vostro televisore, ma in alternativa potrete seguire questa partita anche in diretta streaming video grazie al servizio fornito dalla stessa emittente. Vi basterà semplicemente armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare, senza costi aggiuntivi, il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BENFICA

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Per quanto riguarda le mosse di Giampaolo per le probabili formazioni di Milan Benfica, è assai probabile che il tecnico ex Sampdoria anche domani era voglia dare seguito al 4-3-1-2 già sperimentato contro i tedeschi, per far abituare i propri giocatori a un nuovo modulo, dopo una stagione passata col 4-3-3. Tra i pali contro la formazione lusitana ci sarà ovviamente Gigio Donnarumma, con Calabria e Strinic e Gabbia ancora confermati, visto che Romagnoli non pare essere ancora al top della condizione. Occhio poi alla corsia a destra dove l’assenza annunciata di Hernandez darà l’occasione a Conti di scendere in campo dal primo minuto. Per la mediana potrebbero poi venir schierati dal primo minuto Biglia, Calhanoglu e Borini, pur con alternative in panca. Occhi puntati poi in attacco: non è da escludere un nuovo inserimento per il giovane Maldini, in compagnia di Castillejo e Piatek, ma rimangono pronti anche Cutrone e Mionic (Suso, caso di mercato potrebbe rimanere fuori).

LE SCELTE DI BRUNO LAGE

Per Bruno late il modulo di riferimento per il test match della International Champions cup di domani sera dovrebbe essere il classico 4-4-2 dove non mancheranno ovviamente nomi importanti. Ecco quindi che dovremmo vedere Vlachodimos tra i pali, con di fronte a sé il quartetto composto da Grimaldi, Ferro, Dias e Tavares, benché certo non manchino alternative in panca. Per la mediana sarà poi spazio dal primo minuto per Gabriel e Florentino, mentre toccherà al duo Caio-Pizzi agire al lati. Pochi i dubbi del tecnico per l’attacco con le maglie consegnate a Seferovic e De Tomas, entrambi in gol nelle ultime uscite estive.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-1-2): G Donnarumma; Conti, Strinic, Gabbia, Calabria; Borini, Biglia, Calhanoglu; Maldini; Castillejo, Piatek All. Giampaolo

BENFICA (4-4-2): Valchodimos; Grimaldi, Ferro, Dias, Tavares; Caio, Gabriel, Florentino, Pizzi; Sefrovic, De Tomas All. Bruno Lage



