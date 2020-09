Probabili formazioni Milan Bodo/Glimt/ Diretta tv: Maldini titolare? (Europa League)

Analizziamo le probabili formazioni di Milan Bodo/Glimt, la partita che si gioca per il terzo turno preliminare di Europa League 2020-2021: squadre in campo alle ore 20:30 di giovedì 24 settembre. Si aprono nuovamente le porte di San Siro per una gara secca, che potrebbe terminare ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore; il Milan, reduce dalla vittoria in Irlanda nel turno precedente, spera ovviamente che la pratica si risolva entro i 90 minuti perché la differenza in campo tra le due squadre è abbastanza netta, anche dal punto di vista dell’esperienza di certi elementi. I rossoneri sanno già di dover sfidare, qualora si qualificassero per gli spareggi che sono l’ultimo scoglio prima dei gironi, la vincente di Besiktas Rio Ave; vedremo allora quello che succederà, ma mentre aspettiamo che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco possiamo fare una valutazione più dettagliata sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Bodo/Glimt.

MILAN BODO/GLIMT IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Bodo/Glimt è affidata a DAZN: sul televisore la partita di Europa League si potrà seguire attraverso la app presente sul decoder Sky Q e dunque anche gli abbonati al satellite avranno la possibilità di assistere alle immagini. Chiaramente l’alternativa è rappresentata dal servizio di diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BODO/GLIMT

LE SCELTE DI PIOLI

Ancora con la difesa decimata, Stefano Pioli affronta Milan Bodo/Glimt con una formazione quasi obbligata nel reparto arretrato, dove Gabbia e Kjaer proteggeranno Gigio Donnarumma e Calabria sarà come sempre il terzino destro, Theo Hernandez agirà invece sull’altro versante. A centrocampo potrebbe arrivare la prima da titolare per Tonali che però, ancora una volta, parte alle spalle di Kessie e Bennacer che dunque dovrebbero essere in campo dal primo minuto; il dubbio riguarda Castillejo che ha dimostrato di essere in ritardo di condizione, potrebbe allora esserci spazio per Daniel Maldini che traghetterebbe Saelemaekers sull’altro versante. Questo perché Rebic è ancora squalificato; la prima punta sarà quindi Ibrahimovic che ha segnato 3 dei 4 gol stagionali dei rossoneri, alle spalle dell’attaccante svedese ci sarà Calhanoglu che sta attraversando uno straordinario periodo di forma già dal post-lockdown di campionato.

GLI 11 DI KNUTSEN

Nel 4-3-3 di Kjetil Knutsen, schierato per Milan Bodo/Glimt, non dovrebbero esserci troppe modifiche rispetto al 3-1 che i norvegesi hanno centrato sullo Zalgiris Kaunas: in porta va Haikin, davanti a lui ci sono Lode e Holbraten che formano una coppia centrale in una difesa completata da Konradsen e Bjorkan che saranno i terzini. In mediana Berg agisce come playmaker schierato davanti alla retroguardia, poi Fet e Saitnes giocheranno come mezzali con il compito di entrare negli spazi lasciati dagli attaccanti esterni. Che saranno, salvo sorprese dell’ultimo momento, Zinckernagel a destra e Hauge a sinistra; la prima punta sarà invece il nigeriano Victor Boniface, un possibile cambio nel reparto offensivo potrebbe essere Solbakken che può giocare sulle corsie laterali, come lui Sveen.

TABELLINO MILAN BODO/GLIMT

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, D. Maldini; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Konradsen, Lode, Holbraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saitnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen



