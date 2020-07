Probabili formazioni Milan Bologna/ Diretta tv, Pioli ritrova Saelemaekers (Serie A)

Si accenderà solo domani sera, alle ore 21.45 e tra le mura dello stadio San Siro la sfida per la 34^ giornata di Serie A tra Milan e Bologna le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Pioli come di Mihajlovic (uno dei grandi ex dell’incontro) per questa sfida, che si annuncia decisiva, specie per i rossoneri che ancora sognano l’Europa. Il Diavolo infatti non può perdere questa occasione per fare punti preziosi: pure la sfida non sarà impegno facile, sia per la tenacia degli avversari, sia perchè anche tra i rossoneri comincia a serpeggiare un’inevitabile stanchezza. Senza contare che pure alla vigilia della 34^ giornata, in entrambi gli spogliatoi cominciano a crescere anche il numero di acciaccati e infortunati: l’ultimo a fermarsi in ordine di tempo è stato Mattia Bani, difensore del Bologna, che rimediando una grave lesione muscolare al soleo, e in pratica ha già chiuso in anticipo la sua stagione. Non sarà dunque facilissimo per i due allenatori stilare le probabili formazioni di Milan Bologna: esaminiamo allora con cura dubbi e ballottaggi in corso.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Bologna sarà trasmessa su DAZN1, canale accessibile dal decoder di Sky (al numero 209) e dunque aperto anche ai clienti di entrambe le televisioni. Come sempre ci sarà poi l’alternativa della diretta streaming video, attivando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o, ancora, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet così da sfruttarne comunque lo schermo.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

LE MOSSE DI PIOLI

Per le probabili formazioni di Milan Bologna, chiaramente Pioli non rinuncerà al classico 4-2-3-1, dove pure potremmo rivedere dal primo minuto Alexis Saelemaekers, che ha ormai smaltito il turno di squalifica rimediato nella sfida con il Napoli. Con il belga a disposizione dal primo minuto e pure riposato, ecco che in attacco pure il tecnico del Diavolo dovrebbe consegnare le maglie da titolari a Ante Rebic come a Calhanoglu, con il solito Zlatan Ibrahimovic usato come prima punta: rimangono però a disposizione per la ripresa Leao e Bonaventura. Non vi sono invece ballottaggi o dubbi per le maglie a centrocampo: qui, benché ormai siano giocatori sovrautilizzati, rimangono ancora una volta indispensabili Kessie e Bennacer, i quali pure difficilmente lasceranno spazio ai vari Biglia e Krunic a partita in corso. Per quanto riguarda la difesa invece, possono considerarsi sicuri della loro titolarità, al centro del reparto Romagnoli e Kjaer: pure a sinistra sarà confermato Theo Hernandez, mentre sulla corsia a destra sarà duello tra Conti e Calabria per la maglia da titolare.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Per le probabili formazioni di Milan Bologna, pure Sinisa Mihajlovic dovrebbe dare spazio al 4-2-3-1, dove per non saranno pochi i ballottaggi che si accenderanno, considerato che i rossoblu torneranno in campo domani, dopo un duro turno di campionato contro il Napoli di Gattuso. Partendo dalla difesa è poi certa l’assenza di Mattia Bani: di fronte a Skorupski, allora dovremmo vedere in campo dal primo minuto Denswil e Danilo (queso fresco di gol con il Parma settimana scorsa) mentre toccherà a Tomiyasu e Dijks agire in corsia, anche se scalpitano sempre Mbaye e Krejci. In mediana appare poi confermata solo la maglia da titolare di Gary Medel, ma al fianco del giocatore classe 1987 è duello alla pari tra Dominguez e Poli, con pure Svamberg buona alternativa dalla panchina. Sono però maggiori certezze per Mihajlovic nell’attacco del Bologna: qui appaiono sempre irrinunciabili Sansone, Soriano e Orsolini, ma sarà duello per la maglia da titolare in prima punta tra il giovane Musa Barrow e il veterano Rodrigo Palacio.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): 99 G Donnarumma; 19 T Hernandez, 13 A Romagnoli, 24 S Kjaer, 12 A Conti; 79 F Kessie, 4 I Bennacer; 18 A Rebic, 10 H Calhanoglu, 56 A Saelemaekers; 21 Z Ibrahimovic All. S Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 L Skorupski; 35 M Dijks, 23 Danilo, 4 S Denswil, 14 T Tomiyasu; 5 G Medel, 8 N Dominguez; 10 N Sansone, 21 R Soriano, 7 R Orsolini; 24 R Palacio All. S Mihajlovic



