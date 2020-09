Probabili formazioni Milan Bologna/ Diretta tv: Romagnoli out (Serie A)

Milan Bologna si giocherà alle ore 20.45 di domani sera, quando le due formazioni daranno vita a San Siro al posticipo del lunedì che chiuderà (salvo i recuperi) il programma della prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2020-2021. La curiosità per scoprire quali saranno le mosse dei due allenatori Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic (curiosamente entrambi ex della partita) circa le probabili formazioni di Milan Bologna è grande, come è normale che sia alla prima di campionato, anche se come noto il Milan ha già debuttato giovedì scorso in Europa League contro lo Shamrock Rovers e proprio per questo motivo posticipa al lunedì sera. Gli emiliani cercano invece il riscatto dopo la batosta subita a luglio al Meazza contro i rossoneri, per cominciare a costruire campionato nel quale ritagliarsi un ruolo da buoni protagonisti. Tutto questo considerato, andiamo quindi adesso senza indugio a scoprire tutte le notizie alla vigilia della partita per quanto riguarda le probabili formazioni di Milan Bologna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Milan Bologna sarà visibile questa sera in diretta tv in esclusiva sui canali sportivi della piattaforma Sky, di conseguenza anche la diretta streaming video sarà garantita ai soli abbonati, attraverso il servizio fornito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

LE MOSSE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Bologna, per i padroni di casa pesa l’assenza di capitan Romagnoli che, unitamente a quella di Musacchio, crea qualche problema in difesa, dove pure Conti è acciaccato. Di conseguenza, nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli dovremmo vedere davanti a Gigio Donnarumma la linea difensiva a quattro composta da destra a sinistra da Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. Buon per il Milan che la situazione sia migliore negli altri reparti a cominciare dal centrocampo, dove nel cuore della mediana dovremmo vedere la coppia Kessiè-Bennacer, anche se è lecito aspettarsi in campo anche Tonali, magari a partita in corso; sulla trequarti possibile ballottaggio a tre fra Castillejo, Saelemaekers e Brahim Diaz per affiancare Calhanoglu e Rebic, i quali invece sembrano certo di un posto alle spalle di Ibrahimovic, naturalmente prima punta titolare.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Una sola assenza invece sul fronte rossoblù delle probabili formazioni di Milan Bologna, cioè quella dello squalificato Medel. Sinisa Mihajlovic dovrebbe attuare un 4-2-3-1 speculare a quello dei padroni di casa, a cominciare dalla retroguardia che vedrà Skorupski fra i pali e davanti a lui Tomiyasu a destra, Bani e Danilo coppia centrale e Dijks a sinistra, anche se è in corsa pure Mbaye, che potrebbe portare all’accentramento di Tomiyasu. A centrocampo Schouten e Svanberg si contendono il posto al fianco di Dominguez, mentre nel reparto offensivo dovremmo vedere Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Barrow, anche se il gambiano potrebbe anche scalare al posto di Sansone e in questo caso come prima punta agirebbe Palacio in quello che per il Trenza è una sorta di derby.

TABELLINO MILAN BOLOGNA

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Kalulu, Laxalt, Duarte, Conti, Saelemaekers, Krunic, Tonali, Paquetà, Diaz.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Musacchio, Romagnoli, Rafael Leao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.

A disposizione: Da Costa, Corbo, Mbaye, Denswil, Poli, Svanberg, Juwara, Vignato, Santander, Palacio, Skov Olsen.

Squalificati: Medel.

Indisponibili: nessuno.



