Probabili formazioni Milan Bologna: le scelte di Allegri e Italiano per la partita di San Siro, valida per la terza giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA: STILI DIVERSI!

Parliamo delle probabili formazioni Milan Bologna per approcciarci al posticipo serale di domenica 14 settembre: si gioca infatti alle ore 20:45 per la terza giornata di Serie A 2025-2026, le due squadre sono votate alla qualificazione in Europa almeno per quanto riguarda i propositi di inizio stagione.

Al momento hanno entrambe tre punti, frutto ovviamente di una vittoria e una sconfitta; adesso bisognerà vedere in che modo saranno impostate le nuove squadre, perché i due allenatori hanno a disposizione giocatori che possono migliorare la rosa ma devono studiare nel migliore dei modi come inserirli nell’intelaiatura.

Per il momento ad esempio Massimiliano Allegri sembra improntato a proseguire quel 3-5-2 che aveva fatto vedere nel suo secondo ciclo alla Juventus; dal canto suo Vincenzo Italiano è un integralista del 4-2-3-1 ma non è escluso che possa cambiare in corso d’opera.

Tutto questo sarà materiale di discussione anche per le probabili formazioni Milan Bologna, il calcio d’inizio si avvicina e allora noi possiamo entrare maggiormente nel dettaglio di quelle che potrebbero essere le decisioni sui singoli calciatori da schierare questa sera a San Siro.

QUOTE E PRONOSTICO MILAN BOLOGNA

Con le probabili formazioni Milan Bologna valutiamo anche il pronostico sancito dalla Snai: favoriti i rossoneri e nemmeno di poco, perché il segno 1 per la loro vittoria vale 1,85 volte quanto avrete pensato di mettere sul tavolo, mentre per il successo dei felsinei regolato dal segno 2 la vincita sale a 4,15 volte la posta in palio. Abbiamo infine il segno X, che va a identificare il pareggio: in questo caso il bookmaker ha previsto un guadagno corrispondente a 3,50 volte l’investimento.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

ALLEGRI SEMPRE A TRE?

Dicevamo di Allegri nel presentare le probabili formazioni Milan Bologna: per ora il livornese adotta il modulo con difesa a tre, da valutare Strahinja Pavlovic pessimo in nazionale (0-5 contro l’Inghilterra) ma potrebbe comunque essere lui ad affiancare Tomori e Gabbia a protezione di Maignan, vicino invece al forfait Estupiñan e dunque a fare il laterale a sinistra si candida Bartesaghi. Maggiore spinta arriverebbe dalla destra, dove agisce Saelemakers; in mezzo scalpita un ritrovato Loftus-Cheek, ma le scelte del suo allenatore potrebbero nuovamente confinarlo in panchina, almeno inizialmente.

Nonostante lo stop di Jashari infatti ci sono Yossouf Fofana e soprattutto il nuovo arrivato Rabiot, uno dei pupilli di Allegri, che avrebbero qualcosa in più anche per una questione tattica; difficile poi in questo momento pensare a un Modric fuori dai titolari, a prescindere dalla carta d’identità. Davanti invece dipenderà dalle condizioni di Rafael Leao, che sta ancora recuperando: se il portoghese starà bene partirà titolare nel nuovo ruolo di centravanti tattico, affiancando Pulisic, in caso contrario invece a giocare dal primo minuto sarà Nkunku, dunque anche Santiago Gimenez dovrebbe partire dalla panchina.

ITALIANO SENZA ALCUNI BIG

Problemi per Italiano, che nelle probabili formazioni Milan Bologna deve fare a meno di Immobile, infortunatosi subito, ma anche dell’ex Pobega e di Casale: per questo motivo a fare coppia con Lucumì al centro della difesa dovrebbe essere Vitik, a destra prezioso l’arrivo di Zortea dal Cagliari mentre Lykogiannis a sinistra ha qualche metro di vantaggio su Juan Miranda, con Skorupski in porta. Andiamo poi a centrocampo, dove le scelte sembrano fissate: giocheranno Freuler e Nikola Moro, i punti di domanda aperti per il Bologna riguardano invece la trequarti.

Qui infatti scalpita Bernardeschi, che però agendo prevalentemente a destra non può essere in vantaggio nel testa a testa con Orsolini; l’ex di Fiorentina e Juventus potrebbe partire in posizione centrale ma qui deve vincere la concorrenza di Odgaard e Fabbian, già abituati a questo sistema di gioco, dunque la sensazione è che Bernardeschi abbia bisogno del giusto tempo per imporsi. Discorso che può essere valido anche a sinistra per quanto riguarda Rowe, sfavorito rispetto a Cambiaghi almeno per il momento; come prima punta, aspettando il rientro di Immobile, giocherà ovviamente Santiago Castro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA: IL TABELLINO

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, S. Pavlovic; Saelemaekers, Y. Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Rafael Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, N. Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano