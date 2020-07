Probabili formazioni Milan Bologna/ Quote, dubbio Rebic-Bonaventura (Serie A)

Presentiamo le probabili formazioni di Milan Bologna, partita che si gioca per la 34^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020 ed è in programma alle ore 21:45 di sabato 18 luglio: una sfida che ormai rappresenta poco per gli emiliani, ampiamente salvi ma lontani dalla zona europea che hanno accarezzato per un certo periodo. E’ stato brillante il pareggio di mercoledì sera contro il Napoli, anzi nel secondo tempo la squadra di Sinisa Mihajlovic (un ex della partita) avrebbe meritato maggior sorte ma se non altro i 90 minuti del Dall’Ara ci hanno parlato di una squadra in salute e che potrebbe avere una classifica anche migliore di quella attuale, comunque positiva. Il Milan si è confermato in grande forma nel post-lockdown, e adesso punta realmente al quinto posto che significherebbe entrare in Europa League e confermare il posizionamento dell’anno passato: nel turno infrasettimanale i rossoneri hanno rimontato il Parma ottenendo un’altra vittoria a suon di gol, e per questa sera puntano alla conferma. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco di San Siro, aspettando il calcio d’inizio valutiamo insieme le loro scelte nell’analisi delle probabili formazioni di Milan Bologna.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Milan Bologna è stato tracciato anche dall’agenzia Snai, secondo cui a partire favoriti sono chiaramente i rossoneri: vale infatti 1,53 volte la somma messa sul piatto il segno 1 per la vittoria casalinga, contro il valore di 5,75 volte la giocata che è stato posto sul segno 2, per il successo dei felsinei. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,50 volte quello che avrete puntato con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli, altro ex significativo di Milan Bologna, ritrova Saelemaekers che rientra dalla squalifica ma potrebbe accogliere anche Castillejo, anche se lo spagnolo al massimo andrà in panchina. Spazio possibile al giovane belga, pronto a riprendersi la maglia di esterno destro scalzando Rafael Leao: a questo punto per la sinistra se la giocano in tre ma Rebic, che è rimasto fuori dagli undici contro il Parma, parte favorito sullo stesso portoghese e su Bonaventura. Davanti infatti viaggia verso la conferma Ibrahimovic, mentre Calhanoglu è sostanzialmente intoccabile come trequartista centrale (per lui un gol e due assist mercoledì). In mediana si è preso un turno di riposo Bennacer, che dovrebbe dunque rientrare titolare in luogo di Lucas Biglia; ci sarà ancora un Kessie che sta salendo di colpi in questo finale di stagione, in difesa Calabria è pronto a prendere il posto di Andrea Conti ma sarà l’unico cambio, perché Kjaer e Alessio Romagnoli sono confermati come centrali a protezione di Gigio Donnarumma e Theo Hernandez non ha rivali a sinistra, a meno che non si decida a sorpresa di schierare Diego Laxalt.

I DUBBI DI MIHAJLOVIC

Per Milan Bologna Mihajlovic deve fare i conti con l’indisponibilità di Bani, il cui campionato è terminato in anticipo: la soluzione possibile potrebbe essere quella di schierare Denswil al fianco di Danilo Larangeira, oppure confermare l’assetto di mercoledì con Tomiyasu spostato al centro e Ibrahima Mbaye terzino destro. A sinistra si prepara l’avvicendamento con Dijks in luogo di Krejci; a centrocampo Gary Medel viaggia verso la conferma e, insieme a lui potrebbe giocare Nicolas Dominguez ma dipenderà soprattutto dalle condizioni di Andrea Poli, che è rientrato e ha anche avuto uno spezzone nell’ultimo turno. L’ex della partita rimane chiaramente in vantaggio se le garanzie fisiche saranno sufficienti; sulla trequarti il tecnico serbo dovrebbe riproporre tutti i suoi titolari, dunque spazio a Orsolini e Nicola Sansone che viaggeranno sulle corsie laterali con Soriano che è favorito su Palacio per schierarsi al centro. Davanti non dovrebbero esserci dubbi sulla maglia di Musa Barrow, per distacco il giocatore più in forma che il Bologna abbia a disposizione in questo momento.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, A. Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

A disposizione: Begovic, An. Donnarumma, A. Conti, Gabbia, Laxalt, Castillejo, Krunic, Lucas Biglia, Paquetà, D. Maldini, Bonaventura, Rafael Leao

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Duarte, Musacchio

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo Lar., Denswil, Dijks; Medel, A. Poli; Orsolini, Soriano, N. Sansone; Barrow

A disposizione: A. Da Costa, M. Sarr, I. Mbaye, Corbo, Krejci, N. Dominguez, Schouten, Svanberg, Juwara, Skov Olsen, Palacio, Santander

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: –

Indisponibili: Bani



