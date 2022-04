Probabili formazioni Milan Bologna/ Quote: Giroud sarà titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Milan Bologna ci avviciniamo alla partita che stasera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro completerà la trentunesima giornata di Serie A. I riflettori sono puntati tutti sul Milan padrone di casa e le sue ambizioni di scudetto: Stefano Pioli prima della sosta aveva vinto a Cagliari, la posizione è eccellente verso lo “sprint” tuttavia mancano ancora otto giornate e tutto può succedere; le partite sulla carta più facili potrebbero fare la differenza, sarà fondamentale non lasciare punti per strada.

Il Bologna avrà invece una motivazione particolare a San Siro: regalare una serata felice al suo allenatore Sinisa Mihajlovic, per il quale è ricominciata la battaglia contro la leucemia. La classifica è tranquilla ma non autorizza sogni, tuttavia fare bella figura al Meazza, rialzandosi dalla sconfitta casalinga di due settimane fa contro l’Atalanta, sarebbe un colpo che renderebbe orgogliosa l’intera città in questo momento particolare. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Bologna.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Bologna in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono logicamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,38, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a ben 8,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno del Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

LE MOSSE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Bologna vedono naturalmente la conferma del modulo 4-2-3-1 per il grande ex Stefano Pioli, intenzionato ad insistere sull’assetto che sta facendo sognare i tifosi rossoneri. In porta ci sarà naturalmente Maignan che sarà protetto dalla difesa a quattro con Calabria a destra, Kalulu in ballottaggio con Romagnoli per affiancare Tomori ed infine un’altra certezza come Theo Hernandez come terzino sinistro.

A centrocampo ipotizziamo la coppia formata da Tonali e Bennacer, il che significa che Kessiè o andrà in panchina oppure sarà avanzato come trequartista centrale (è in effetti favorito su Brahim Diaz) tra Messias a destra e Rafael Leao a sinistra per sostenere la prima punta titolare, che potrebbe essere Giroud, ancora una volta favorito su Ibrahimovic.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Anche se non potrà essere in panchina, le scelte per le probabili formazioni di Milan Bologna tra i rossoblù sono comunque opera di Sinisa Mihajlovic. Tra gli assenti spicca il nome di De Silvestri, attenzione poi anche alle condizioni di Soriano, di conseguenza scegliamo Sansone come titolare insieme ad Orsolini nella coppia sulla trequarti alle spalle del centravanti Arnautovic nel modulo 3-4-2-1, con Barrow prima alternativa e possibile passaggio anche al 3-4-3.

In porta naturalmente ci sarà Skorupski per il Bologna; davanti a lui, Soumaoro appare favorito su Bonifazi per affiancare Medel e Theate nella difesa a tre dei rossoblù; a centrocampo dovremmo vedere Hickey come esterno destro (seguito proprio dal Milan), la coppia centrale composta da Schouten e Svanberg, mentre Dijks è favorito su Kasius per la maglia da esterno sinistro.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessiè, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Sansone; Arnautovic. All. Mihajlovic.

