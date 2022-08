Probabili formazioni Milan Bologna/ Quote: turnover sulla trequarti? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Milan Bologna ci accompagnano verso la partita che stasera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro vedrà impegnati i campioni d’Italia per la terza giornata di Serie A contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che nello scorso campionato riuscì ad ottenere un pareggio. Il Milan di Stefano Pioli è reduce da un altro segno X, il pareggio di Bergamo, un risultato certamente positivo sul campo dell’Atalanta, però adesso sarebbe prezioso tornare alla vittoria e soprattutto dare una risposta a un piccolo allarme scattato in difesa, che ha già incassato tre gol in due partite.

DIRETTA/ Roma Bologna Primavera (risultato finale 0-2): gol di Wallius e Anatriello!

Sinisa Mihajlovic dal canto suo non ha ancora visto il miglior Bologna e dopo il pareggio casalingo contro il Verona di settimana scorsa chiede ai suoi ragazzi una risposta innanzitutto in termini di personalità in una trasferta difficile ma certamente anche molto affascinante, in cui la squadra ospite evidentemente non ha alcunché da perdere. Tutto questo premesso, andiamo senza indugio a scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA/ Diretta tv: Lucumí può essere la sorpresa?

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Bologna secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I rossoneri partono favoriti in modo netto: il segno 1 infatti è quotato a 1,35, mentre poi si sale a 5,50 volte la posta in palio sul segno X oppure a 8,25 in caso di segno 2 per un clamoroso colpaccio rossoblù.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

LE SCELTE DI PIOLI

Spazio come sempre al consueto modulo 4-2-3-1 per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Milan Bologna: da non sottovalutare la possibilità di turnover, ma ragionevolmente soprattutto sulla trequarti. Di fatto intoccabile la difesa (nonostante i tre gol subiti), dove quindi schieriamo come al solito Maignan e davanti a lui la linea a quattro con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez da destra a sinistra.

DIRETTA/ Bologna Verona (risultato finale 1-1): espulso Orsolini, felsinei in dieci

Potrebbero restare fuori dalle rotazioni ed essere confermati dal primo minuto anche Tonali e Bennacer nel cuore della mediana; il discorso si fa invece molto più stuzzicante sulla trequarti, dove Saelemaekers e De Ketelaere sembrano in vantaggio rispettivamente su Messias e Brahim Diaz per completare con Rafael Leao il terzetto alle spalle della prima punta, che dovrebbe ancora essere Rebic.

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Sul fronte emiliano, nelle probabili formazioni di Milan Bologna spicca invece per Sinisa Mihajlovic l’assenza dello squalificato Orsolini. Il modulo di riferimento per i rossoblù dovrebbe essere il 3-5-2, con Skorupski in porta protetto da una difesa a tre formata da Soumaoro, Medel e Bonifazi.

Nel folto centrocampo a cinque del Bologna dovrebbero invece trovare spazio De Silvestri come esterno destro, poi Soriano, Dominguez e Schouten, infine a sinistra il titolare potrebbe essere Cambiaso oppure Lykogiannis; per quanto riguarda invece il reparto offensivo, in assenza di Orsolini restano Sansone e Barrow a giocarsi il posto al fianco dell’intoccabile Arnautovic, già autore di due gol nelle prime due giornate.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, R. Leao; Rebic. All. Pioli.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Soriano, Dominguez, Schouten, Cambiaso; Sansone, Arnautovic. All. Mihajlovic.











© RIPRODUZIONE RISERVATA