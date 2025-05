PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA: L’ANTICIPO DELLA FINALE

Scherzi del calendario, nel turno di Serie A che precede la finale di Coppa Italia avremo la stessa partita che sarà poi in programma a Roma per il titolo: le probabili formazioni Milan Bologna quindi saranno certamente caratterizzate anche da questa situazione molto particolare. In particolare per il Milan di Sergio Conceicao, relegato a un pessimo nono posto in campionato anche dopo la vittoria in rimonta con il Genoa, l’obiettivo principale sarà il trionfo in Coppa Italia, unico modo per salvare la stagione.

Moviola di Bologna Juventus/ Bianconeri furiosi per il rigore negato e i gol annullati (5 maggio 2025)

Il Bologna di Vincenzo Italiano, invece, con il pareggio contro la Juventus è rimasto perfettamente in lizza per quella che sarebbe una storica seconda qualificazione in Champions League consecutiva, ma d’altronde anche tornare a conquistare un trofeo dopo oltre mezzo secolo sarebbe una impresa enorme nella storia del Bologna. Insomma, un contesto molto particolare questa sera a San Siro, che va naturalmente tenuto ben presente per le probabili formazioni Milan Bologna.

DIRETTA/ Bologna Juventus (risultato finale 1-1): Ferguson non trova il ko! (4 maggio 2025)

INCERTEZZA IN PRONOSTICI E QUOTE

Difficile sbilanciarsi anche in sede di pronostico su una partita così delicata, le quote Snai circa Milan Bologna indicano il segno 1 a 2,45 e il segno 2 a 2,75, mentre un pareggio sarebbe più remunerativo a 3,35.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

LEAO SQUALIFICATO PER CONCEICAO

Leao sarà squalificato, mentre non si dovrebbero correre rischi per Fofana: queste sono le notizie principali per Sergio Conceicao nelle probabili formazioni Milan Bologna. Ecco allora che ci aspettiamo un modulo 3-4-3 nel quale, davanti a Maignan, i tre difensori titolari potrebbero essere Tomori, Gabbia e Pavlovic; il centrocampo a quattro si aprirà con Jimenez a destra, poi ecco Loftus-Cheek al fianco di Reijnders nel cuore della mediana, con Hernandez nei panni stasera dell’esterno sinistro di centrocampo; infine il tridente d’attacco dovrebbe prevedere Pulisic e Joao Felix (sempre un portoghese a sinistra) ai fianchi del centravanti Jovic.

Probabili formazioni Bologna Juventus/ Quote, Conceiçao prende il posto di Yildiz (Serie A, 4 maggio 2025)

QUANTO TURNOVER PER ITALIANO?

Tra il sogno Champions e quello di vincere un trofeo, Vincenzo Italiano dovrebbe fare un turnover ragionato nelle probabili formazioni Milan Bologna. Nel modulo 4-2-3-1 potremmo quindi vedere innanzitutto titolare in porta Ravaglia; davanti a lui il grande ex Calabria aprirà la difesa a quattro nella quale i centrali potrebbero essere Beukema e Casale, con Lykogiannis terzino sinistro; in mediana non si rinuncia a Freuler, che potrebbe essere affiancato dal connazionale Aebischer; tanta Italia invece sulla trequarti con Orsolini e Fabbian, in compagnia di Dominguez che completerà il terzetto alle spalle di Dallinga, che per stasera al Meazza dovrebbe essere il centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA: IL TABELLINO

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Jovic, Joao Felix. All. Conceicao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.