Probabili formazioni Milan Brescia/ Pioli darà spazio all’ex Tonali? (amichevole)

Riflettori puntati sulle probabili formazioni di Milan Brescia, test match in programma oggi sabato 12 settembre 2020 alle ore 17.00 e sul campo di allenamento di Milanello. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Pioli come di Delneri, per quella che sarà l’ultima amichevole del Diavolo, che tra cinque giorni sarà protagonista in Europa League, come anche il primo test del tecnico di Aquileia. Sarà dunque amichevole davvero speciale questa: da una parte avremo i rossoneri, che abbracciati anche i nazionali, stanno rifinendo la loro preparazione alla prossima stagione 2020-21, che pure comincerà con largo anticipo per il Diavolo visto l’impegno in coppa. Dall’altra parte c’è un Brescia che, cambiato solo da poco allenatore (Delneri è arrivato solo lo scorso 4 settembre) ci appare un poco indietro nella preparazione e oggi vivrà solo il suo primo test estivo, nel cammino di preparazione alla prossima stagione di Serie B. Non solo: l’amichevole di oggi sarà pure appuntamento ben speciale visto che potrebbe fare da scenario all’esordio in rossonero di Sandro Tonali, ex giocatore della Leonessa, il cui passaggio è occorso solo pochi giorni fa. Insomma ci attende oggi un test veramente speciale: andiamo a vedere come i due allenatori vi si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Milan Brescia.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN BRESCIA

LE MOSSE DI PIOLI

In vista di quello che sarà l’ultimo test estivo, Pioli punta a dare spazio al maggior numero di giocatori possibile: fortuna che oggi la scelta non mancherà visto il volto nuovo dello spogliatoio (Tonali) come il ritorno a Milanello dei giocatori precedentemente convocati dalle rispettive nazionali. Fissato il 4-2-3-1 solito, ecco che quest’oggi potremmo rivedere Gigio Donnarumma fedele tra i pali: di fronte al numero 99 potrebbe però essere la chance di Michelis dal primo minuto (come già occorso contro il Vicenza pochi giorni fa), al fianco di Duarte: Theo Hernandez e Calabria si occuperanno della corsia. A centrocampo Krunic e Kessie potrebbero venir riconfermati dal primo minuto anche se Bennacer rimane a disposizione dalla panchina. In avanti poi il tecnico del diavolo potrebbe voler mettere di nuovo alla prova Samu Castillejo, dopo la doppietta firmata coi veneti nella precedente amichevole: con lo spagnolo non mancheranno Calhanoglu e Maldini, con Colombo prima punta (se non ci sarà Ibrahimovic dal primo minuto).

LE SCELTE DI DELNERI

Trattandosi solo della prima amichevole estiva della Leonessa, che solo da pochi giorni ha abbracciato il nuovo allenatore, ci pare senza dubbio complicato fissare un undici certo, nelle probabili formazioni di Milan Brescia. Volendo però puntare sui giocatori più quotati anche in vista della prossima stagione della Serie B, ecco che fissato lo speculare 4-3-1-2 potremmo vedere Sapelli, Papetti, Chancellor e Martella in difesa, con Joronen titolare tra i pali. In mediana si farà sentire cero l’assenza di Tonali, passato al Milan: sarà Ndoj a stabilirsi in cabina di regia con Bisoli e Zmrhal. E’ poi ballottaggio sulla tre quarti tra Morosini e Spalek: pronto in attacco Torregrossa, ma mancherà Donnarumma, che in questi giorni sta svolgendo lavoro a parte.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Michelis, Duarte, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Maldini; Colombo. All. Pioli

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Martella; Bisoli, Ndoj, Zmrhal; Spalek; Torregrossa, Ayè All. Delneri



© RIPRODUZIONE RISERVATA