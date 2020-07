Probabili formazioni Milan Cagliari/ Diretta tv: Rebic è squalificato (Serie A)

Milan Cagliari si gioca a San Siro domani sera alle ore 20.45: le due formazioni scenderanno in campo per la trentottesima giornata di Serie A senza più concreti motivi di classifica, ma non mancheranno alcuni interessanti spunti d’interesse, anche nelle probabili formazioni di Milan Cagliari. Infatti i due allenatori Stefano Pioli e Walter Zenga sono comunque alla ricerca di alcune risposte: dopo la netta vittoria con la Sampdoria, il Milan vuole completare un indimenticabile post-lockdown, anche se il destino finale è il sesto posto e con esso i preliminari di Europa League. A lungo il Cagliari è stato addirittura in zona Milan in classifica, poi però i sardi sono andati in calando: mercoledì tuttavia hanno battuto la Juventus e ora Zenga proverà a divertirsi anche in un’altra partita che per un cuore interista non può essere come tutte le altre, a San Siro contro i “cugini” rossoneri. Dovremo aspettare domani sera per scoprire cosa succederà, intanto però andiamo a leggere le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Milan Cagliari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MILAN CAGLIARI

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Milan Cagliari sarà garantita sui canali della piattaforma satellitare: si tratta infatti di una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in esclusiva da Sky. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati, tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI

LE MOSSE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Cagliari in casa rossonera saranno caratterizzate innanzitutto dalla squalifica di Rebic. Di conseguenza Stefano Pioli dovrà sciogliere un ballottaggio fra Rafael Leao e Bonaventura sulla trequarti, dove d’altronde sono in ballottaggio anche Castillejo e Paquetà per affiancare la certezza Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic. Nel Milan di domani sera da segnalare poi il ballottaggio Kessié-Krunic per affiancare Bennacer in mediana e una situazione che resta complicata in difesa, tanto che Saelemaekers potrebbe essere arretrato a terzino destro stanti gli acciacchi sia di Calabria sia di Conti. Confermata anche la coppia centrale obbligata formata da Gabbia e Kjaer, mentre per completare la retroguardia a quattro del 4-2-3-1 rossonero vi sono due certezze, cioè Theo Hernandez sulla corsia mancina e naturalmente Gigio Donnarumma fra i pali.

LE SCELTE DI ZENGA

Uno squalificato anche sul fronte rossoblù delle probabili formazioni di Milan Cagliari, infatti Walter Zenga dovrà fare a meno di Rog in un centrocampo che tuttavia ritrova Nandez (a sua volta reduce da squalifica), in ballottaggio con il giovane Ladinetti per affiancare Ionita. In attacco dovremmo rivedere la coppia Joao Pedro-Simeone e magari ci sarà spazio per il giovane Gagliano, autore di un memorabile debutto da titolare contro la Juventus: il modulo d’altronde potrebbe essere il 3-4-1-2 proprio per dare spazio dal primo minuto ai tre giocatori offensivi. Per completare il centrocampo restano dei dubbi su entrambe le fasce, ma con Lykogiannis e Mattiello possibili favoriti, infine in difesa davanti a Cragno c’è ancora da decidere fra il modulo a tre e quello a quattro. Nel primo caso i favoriti sono Walukievicz, Ceppitelli e Klavan, altrimenti entra in gioco anche Pisacane.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Saelemaekers, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rafael Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

Squalificati: Rebic.

Indisponibili: Romagnoli, Musacchio.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Lykogiannis, Ionita, Ladinetti, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano. All. Zenga.

Squalificati: Rog.

Indisponibili: Oliva, Pellegrini, Nainggolan.



