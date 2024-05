Probabili formazioni Milan Cagliari/ Quote: rientra Calabria (Serie A, 11 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI: UN INCROCIO PARTICOLARE!

Clima ormai da fine stagione per i rossoneri, decisamente molto meno per i sardi: chissà se questo aspetto inciderà sul match di San Siro, intanto analizziamo le probabili formazioni di Milan Cagliari verso la partita che si giocherà per la trentaseiesima giornata di Serie A stasera. Il Milan di Stefano Pioli ormai deve solo chiudere bene una stagione complessivamente sufficiente, ma sulla quale pesa il fallimento di tutti gli obiettivi: ora resta da difendere il secondo posto, per chiudere almeno davanti alla Juventus e dirsi vice-campioni d’Italia.

Domenica scorsa c’è stato un pirotecnico pareggio contro il Genoa, un epilogo che potrebbe essere gradito anche al Cagliari di Claudio Ranieri, che arriva al Meazza a caccia di punti per la salvezza. La posizione dei rossoblù sardi è buona ma ancora non rassicurante, il pareggio contro il Lecce è stato un passetto in avanti ma pure una mezza delusione, bisogna continuare a muovere la classifica magari approfittando dell’umore di certo non molto alto in casa del Diavolo. Tutto questo premesso, adesso è giunto il momento di esaminare le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Cagliari.

COSA CI DICONO IL PRONOSTICO E LE QUOTE?

Fattore campo e differenza in classifica assegnano logicamente ai rossoneri il ruolo dei favoriti in Milan Cagliari, anche se le motivazioni potrebbero essere una variabile. Le quote dell’agenzia Snai indicano comunque un pronostico molto chiaro, dal momento che il segno 1 è quotato a 1,40, mentre il segno X varrebbe già 5,00 volte la posta in palio e si salirebbe ancora di più per il segno 1, quotato infatti a 6,75.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI

TORNA IL CAPITANO PER PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Cagliari vedono il ritorno del capitano rossonero Calabria dopo due giornate di squalifica per completare la difesa a quattro insieme a Gabbia (oppure Thiaw), Tomori e Theo Hernandez davanti a Sportiello, ancora titolare a causa degli acciacchi di Maignan. Il modulo di riferimento per Stefano Pioli è il 4-2-3-1 e nella mediana dovremmo avere il ballottaggio tra Bennacer e Adli per affiancare Reijnders; le idee dovrebbero invece essere già chiare nel reparto offensivo, anche a causa dell’assenza di Loftus-Cheek, per cui sulla trequarti dovrebbero giocare da destra a sinistra Chukwueze, Pulisic in posizione centrale e Rafael Leao sostegno di Giroud, che dovrebbe essere ancora una volta il centravanti titolare.

DOPPIA SQUALIFICA PER RANIERI

Pesano parecchio invece due squalifiche per Claudio Ranieri nelle probabili formazioni di Milan Cagliari, che vedranno assenti obbligati Augello e soprattutto Gaetano. Di conseguenza, i rossoblù sardi dovrebbero scendere in campo stasera a San Siro con un modulo 4-3-3 nel quale la retroguardia davanti al portiere Scuffet dovrebbe prevedere da destra a sinistra Zappa, Mina, Dossena e Azzi; da considerare ci sono pure gli acciacchi di Viola, per cui nel centrocampo a tre del Cagliari dovrebbero essere titolari Nandez, Makoumbou come regista e Deiola; infine, in attacco il tridente con Luvumbo ala destra, l’ex Lapadula in posizione centrale (favorito su Oristanio) ed infine Shomurodov, che giocherà sulla sinistra del reparto offensivo sardo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.

CAGLIARI (4-3-3): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Luvumbo, Lapadula, Shomurodov. All. Ranieri.











