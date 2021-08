Probabili formazioni Milan Cagliari/ Quote, Semplici rinuncia a Cragno: c’è Radunovic

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI: CHI IN CAMPO OGGI?

Solo tra poche ore si accenderà l’incontro della 2^ giornata della Serie A tra Milan e Cagliari ed è tempo dunque di approfondire le probabili formazioni dell’incontro: ricordiamo che il fischio d’inizio è previsto per le ore 20.30. Questa sera Pioli debutta tra le mura di San Siro e per questa speciale occasione il tecnico del diavolo non pare aver studiato nuove soluzioni, avendo l’intenzione invece di affidarsi ancora agli 11 che hanno ben fatto al debutto con la Sampdoria pochi giorni fa.

Stesso discorso potrebbe valere per Semplici e il suo Cagliari, se non che i sardi non di ritorno non da una vittoria ma da un pareggio nel primo turno di campionato: pure va detto che oggi il tecnico dovrà fare a meno di Cragno, vittima di un problema muscolare alla coscia. Andiamo ora nel dettaglio ad esaminare le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Milan Cagliari.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la Serie A, non esitiamo a dare ai rossoneri il favore del pronostico, anche se i sardi potrebbe dare del filo da torcere. Per il match di questa sera Eurobet per l’1×2 fissa a 1.43 la vittoria del Milan, contro il più alto 7.25 per il successo del Cagliari: il pareggio ha meritato la quota di 4.65.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI

LE MOSSE DI PIOLI

Per il debutto davanti a San Siro con tifosi, Pioli ha preparato il consueto 4-2-3-1, dove pure ci sarà ancora spazio per Olivier Giroud in prima punta, visto che Ibrahimovic è ancora acciaccato. Accanto al bomber il tecnico dovrebbe riproporre Leao e Saelemaekers sull’esterno del reparto offensivo, con Brahim Diaz pronto sulla linea della trequarti. Nella 2^ giornata ancora mancherà Kessie, fermo in infermeria: dovrebbe essere Bennacer a far compagnia a Tonali a centrocampo dal primo minuto. Poche novità poi anche in difesa: Romagnoli dovrebbe rimanere ancora in panchina e dunque saranno Kjaer e Tomori i centrali di reparto, con Theo Hernandez e Calabria sull’esterno. Da segnalare la possibilità di vedere oggi in campo, sia solo per pochi minuti, gli ultimi due acquisti, Florenzi e Pellegri.

LE SCELTE DI SEMPLICI

Come abbiamo accennato prima, per un guaio muscolare Semplici oggi dovrà rinunciare al portiere titolare Cragno e puntare su Radunovic tra i pali: davanti in difesa pure ci sarà spazio per Walukiwicz, Godin e Carboni dal primo minuto. Pochi dubbi poi per il centrocampo dei rossoblu, con Marin in cabina di regia e al suo fianco Deiola e Strootman pronti dal primo minuto: sull’esterno chance per Dalbert e Nandez, ma attenzione a Zappa, sempre pronto dalla panchina in caso di bisogno. Semplici poi completerà lo schieramento con Pavoletti e Joao Pedro, con quest’ultimo poi a caccia del terzo gol stagionale.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, T Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, B Diaz, R Leao; Giroud All. Pioli

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Walukiewicz, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Dalbert; J Pedro, Pavoletti All. Semplici



© RIPRODUZIONE RISERVATA