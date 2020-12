Probabili formazioni Milan Celtic/ Diretta tv, possibile turnover per Bonera

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CELTIC: CHI IN CAMPO DOMANI?

Alla vigilia della sfida tra Milan e Celtic, big match valido per la quinta giornata dei gironi di Europa League e previsto solo domani sera a San Siro alle ore 18.55, andiamo ora a mettere sotto i riflettori anche le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le scelte di Bonera (che ancora un volta dovrebbe prendere il posto di Pioli in panchina) come di Lennon per una sfida che vale moltissimo per la compagine di casa. Dopo due risultati non proprio eccellenti rimediati con il Lille, il Diavolo ha bisogno di tornare a vincere per potersi assicurare il passaggio alla prossima fase dell’Europa league: vittima sacrificale sarebbe dunque il club scozzese, che pure non ha molto di piò di chiedere alla competizione, da fanalino di coda del girone H con un solo punto messo da parte. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Celtic.

MILAN CELTIC IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SFIDA

Ricordiamo che la diretta tv di Milan Celtic sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Europa League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN CELTIC

LE MOSSE DI BONERA

Per disegnare le probabili formazioni di Milan Celtic, Bonera (su indicazioni di Pioli) dovrebbe dare seguito al 4-3-3 che abbiamo visto nelle ultime uscite di Coppa, ma non è da escludere che pure si possa virare verso un più classico 4-2-3-1. Ad ogni modo, il tecnico dovrebbe domani dare spazio a un limitato ma necessario turnover: pure Pioli e Bonera sanno di non rischiare molto, visto che le seconde scelte hanno dato ampiamente prova di meritare spazio. Ecco che allora sarà Ante Rebic la prima scelta in punta, e al suo fianco dovrebbe vedere dal primo minuto Castillejo e Hauge. Per la mediana è certa la presenza dal primo minuto di Sandro Tonali: al suo fianco ecco Kessie e Krunic, mentre dovrebbe essere Ismael Bennacer a godersi un po’ di meritato riposo domani. In difesa ecco una nuova variazione sul tema, con l’arrivo di Gabbia al posto di uno tra Romagnoli e Kjaer: in corsia pure ci sarà spazio per Dalot, magari in compagnia di Theo Hernandez.

LE SCELTE DI LENNON

Con tre KO e un solo pari, come abbiamo accennato prima, gli scozzesi hanno perso ogni speranza di passare il turno: questo non vuol dire che Lennon e i suoi oggi non vorranno dare spettacolo. Fissato allora il solito 4-2-3-1, per le probabili formazioni di Milan Celtic, ecco che il tecnico dovrebbe consegnare ad Edouard la maglia da titolare in prima punta, e accanto al numero 22 ben figureranno dal primo minuto anche Elyounoussi e Christie, con Ntcham chiaramente collocato sulla tre quarti, Per la mediana a due si fanno poi avanti dal primo minuto McGregor e Brown, come già occorso nell’ultima sfida con lo Sparta Praga. Sono infine maglie consegnate in difesa, con Barkas tra i pali e Jullien e Ajer posti al centro del reparto arretrato: Elhamed e l’ex del match Laxalt saranno le prime scelte in corsia.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Dalot, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali, Krunic; Castillejo, Rebic, Hauge. All.: Bonera

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard. All.: Lennon.



© RIPRODUZIONE RISERVATA