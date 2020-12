Probabili formazioni Milan Celtic/ Quote, Hauge e Dalot titolari? (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CELTIC: ANCORA SENZA IBRAHIMOVIC

Parlando delle probabili formazioni di Milan Celtic ci approcciamo alla partita valida per la quinta giornata di Europa League 2020-2021: siamo a San Siro e si gioca alle ore 18:55, i rossoneri devono chiudere il discorso qualificazione nel gruppo H e si trovano al secondo posto alle spalle del Lille, tallonati dallo Slavia Praga. Il Celtic invece ha disputato un girone pessimo, ottenendo soltanto un punto: fuori dai giochi, gli scozzesi giocheranno però con il tradizionale orgoglio volendosi prendere un risultato prestigioso in uno stadio celebre. I rossoneri sanno di non poter sbagliare, per poi lanciarsi nella decisiva trasferta di Praga; vada come vada, vincendo avranno comunque un risultato potenzialmente favorevole dall’altro campo e allora staremo a vedere in che modo Stefano Pioli e Neil Lennon intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Celtic.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Milan Celtic, per cui andiamo subito a vedere quanto viene proposto dalle quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,37 volte quanto messo sul piatto, per contro siamo ad un valore di 7,25 volte la puntata per il segno 2 che identifica il successo della squadra ospite. Il pareggio, come sempre regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 5,25 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CELTIC

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Celtic scopriamo il solito 4-3-3 di stampo rossonero, perché in Europa League si gioca con questo modulo. Sicuramente cambierà qualcosa a livello di uomini, a cominciare dalla difesa dove Diogo Dalot si prenderà probabilmente la fascia destra con Theo Hernandez sull’altro versante, davanti a Gigio Donnarumma dovrebbe invece arrivare la conferma per Kjaer e Alessio Romagnoli. A centrocampo quindi si gioca con un perno centrale e due mezzali: scontata la presenza di Tonali, da vedere invece chi riposerà tra Kessié e Bennacer per lasciare spazio a Krunic, che a tutti gli effetti dovrebbe completare il reparto. Per quanto riguarda il tridente offensivo, Castillejo si prepara a prendere il posto di Saelemaekers a destra; Rebic sarà la prima punta in assenza di Ibrahimovic, a sinistra invece dovrebbe agire Hauge. Rimarrebbe fuori Brahim Diaz, che però ha giocato l’ultima di campionato e dunque potrebbe avere una comparsata nel secondo tempo.

GLI 11 DI LENNON

Neil Lennon ha cambiato rispetto agli ultimi anni: il suo Celtic gioca oggi con la difesa a tre, dovremmo quindi vedere Duffy, Ajer e Jullien a protezione del portiere Barkas, con due laterali che si alzano sulla linea dei centrocampisti e dovrebbero essere Ralston e l’ex di giornata Diego Laxalt, che però potrebbe sempre lasciare il posto al più offensivo Elyounoussi. Il quale eventualmente può giocare anche come trequartista tattico, ma qui dipenderà dal modulo che verrà utilizzato; ad ogni modo a centrocampo bisognerà scegliere il partner di capitan Scott Brown e qui Callum McGregor è favorito rispetto a Ntcham (visto a Genova negli anni scorsi), come trequartista potrebbe giocare Rogic – che se la vede anche con Ewan Henderson – per quanto riguarda la coppia offensiva ci dovrebbe essere spazio per Edouard e Albian Ajeti, che di fatto sono i due titolari della formazione biancoverde.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, A. Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Tonali, Kessié; Castillejo, Rebic, Hauge. Allenatore: Stefano Pioli

CELTIC (3-4-1-2): Barkas; Duffy, Ajer, Jullien; Ralston, S. Brown, C. McGregor, Laxalt; Rogic; Edouard, Al. Ajeti. Allenatore: Neil Lennon



