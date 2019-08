Probabili formazioni Milan Cesena/ Diretta tv: Duarte in campo da titolare?

Si accenderà solo domani sera al Dino Manuzzi alle ore 20.30 l’amichevole tra Milan e Cesena, ultima occasione per i ragazzi di mister Giampaolo di fare una sgambata amichevole prima del via del campionato. Di contro ci saranno i romagnoli del Cesena, che però hanno nelle gambe già un incontro ufficiale in Coppa Italia Serie C: sarà quindi ben interessante vedere quali saranno le mosse per le probabili formazioni di Milan Cesena. Da una parte infatti il tecnico Modesto potrebbe essere combattuto tra il confermare gli ultimi titolari o dare minuti e gamba a chi per ora si è visto poco. Medesimi quesiti per Giampaolo che dopo l’amichevole in Kosovo con il Feronikeli, ha visto aggregarsi anche gli ultimi giocatori dopo le lunghe vacanze estive. In ogni caso sono saranno pochi i ballottaggi possibili. Andiamo quindi a vedere da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Cesena.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Salvo variazioni di palinsesto, la partita amichevole di domani sera tra Milan e Cesena dovrebbe essere visibile in diretta tv sul canale Milan Tv, al numero 230 della piattaforma Sky. Diretta streaming video garantita dunque a tutti gli abbonati tramite la ben nota app Sky Go. Consigliamo a tutti gli appassionati di seguire poi i profili social di entrambe le squadre che forniranno aggiornamenti puntuali su quanto sta accadendo in campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN CESENA

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Per le probabili formazioni di Milan Cesena Giampaolo dovrà decidere se dare fiducia ai prossimi titolari in Serie A, puntare sui giocatori più in forma questa estate o approfittate del test match al Manuzzi per dare spazio a chi avuto poche occasioni di mettersi in mostra. Punto fermo sarà però il 4-3-1-2 come modulo di base: qui in porta ci sarà spazio per Donnarumma, visto che Pepe Reina è appena acciaccato e in difesa invece si candidano come titolari Calabria, Duarte, Romagnoli, Rodriguez, benché Conti scalpiti dalla panchina. Per la mediana la prima ipotesi nell’11 del diavolo vede Kessie, Biglia e Calhanoglu, ma il turco potrebbe benissimo venir soppiantato da Paquetà, il quale potrebbe anche essere jolly sulla trequarti, altrimenti occupata da Suso. Sono però confermate le maglie in attacco con Piatek e Leao, benché Castillejo sia nome ben valido.

LE SCELTE DI MODESTO

Per l’11 bianconero nelle probabili formazioni di Milan Cesena, di certo Modesto non farà a meno del 3-4-3 come modulo, già visto in occasione del match di Coppa Italia Serie C contro la Vis Pesaro. Qui in difesa domani dovremmo vedere dal primo minuto Agliardi tra i pali con a reparto Ricci, Brignani e Sabato, pur con Maddalena e Brunetti a disposizione dalla panchina. Nella mediana si fanno quindi avanti dal primo minuto Franco e Rosaia, e toccherà dunque alla coppia Valeri-Capellini agire dal primo minuto ai lati. Maglie confermate in attacco con Russini, Butic e Borello, benchè in panca Sarao e Cortesi scalpitino.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Leao, Piatek. All. Giampaolo.

CESENA (3-4-3): Agliardi; Ricci, Brignani, Sabato; Capellini, Franco, Rosaia, Valeri; Borello, Butic, Russini. All. Modesto.



