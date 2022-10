Probabili formazioni Milan Chelsea/ Quote: Gabbia titolare? (Champions)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CHELSEA: CHI GIOCA?

Con le probabili formazioni di Milan Chelsea presentiamo il big-match che questa sera andrà in scena a San Siro per la quarta giornata del girone E di Champions League, uno dei più incerti quando siamo giunti a metà cammino. Il Milan è reduce dalla batosta proprio a Londra, che ha rilanciato invece un Chelsea che era partito decisamente male. D’altro canto, va dato atto ai rossoneri di non avere patito troppo per la sconfitta, perché poi in campionato il Milan di Stefano Pioli ha vinto contro la Juventus.

In Serie A il bilancio finora è decisamente positivo, ma adesso bisogna concentrarsi sulla Champions League, dove ogni punto potrebbe fare la differenza in un girone così delicato, anche se naturalmente una vittoria sarebbe molto meglio. Di certo ci aspettiamo una partita affascinante, nonostante le assenze il Milan ha il dovere di fare meglio rispetto all’andata: leggiamo allora le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Chelsea.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Chelsea con le quote offerte dall’agenzia Snai, che vedono difficile il compito per i rossoneri, pur giocando in casa: il segno 1 è quotato a 3,00, favorito è invece il segno 2 per il successo del Chelsea a quota 2,35, infine in caso di pareggio ecco che il segno X varrebbe 3,35 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CHELSEA

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Chelsea, naturalmente Stefano Pioli deve sempre fare i conti con diverse assenze e quindi il tradizionale modulo 4-2-3-1 dei rossoneri vede alcune scelte forzate, a cominciare da Tatarusanu in porta; davanti lui avremo Kalulu allargato a destra, con Gabbia al fianco di Tomori in mezzo e Theo Hernandez a sinistra; a centrocampo ecco invece la più classica coppia con Tonali e Bennacer; sulla trequarti invece Krunic in questo momento agisce da esterno destro, con Brahim Diaz in posizione centrale e Rafael Leao a sinistra, tutti a sostegno naturalmente del centravanti Giroud.

LE MOSSE DI POTTER

Sul fronte inglese, le probabili formazioni di Milan Chelsea dovrebbero vedere l’allenatore Graham Potter puntare sul 3-4-2-1 e su una sostanziale conferma dei protagonisti della vittoria di settimana scorsa: Mendy in porta; davanti a lui una difesa a tre molto “italiana” con Chalobah, l’ex Thiago Silva e Koulibaly; a centrocampo invece dovrebbero giocare per il Chelsea da destra a sinistra James, Kovacic, Loftus-Cheek e Chilwell; infine il reparto offensivo dovrebbe vedere in azione Mount e Sterling come trequartista, alle spalle della prima punta Aubameyang.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CHELSEA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovacic, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang. All. Potter.











