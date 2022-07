Probabili formazioni Milan Colonia/ Come vedere in diretta streaming l’amichevole? Origi e Kjaer out

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN COLONIA: LE MOSSE DI PIOLI

Riflettori puntati sulle probabili formazioni di Milan Colonia, interessante amichevole in programma questa sera, sabato 16 luglio 2022, alle ore 19.00 per la Telekom Cup. Dopo la partitella con il Lemine Alemanno, il Milan campione d’Italia fa sul serio e scende in campo per mettersi alla prova nella prima vera amichevole della stagione. Si gioca al RheinEnergieStadion di Colonia e in palio c’è un trofeo che rende senza dubbio più intrigante il confronto tra i tedeschi e i rossoneri.

Wijnaldum al Milan?/ Calciomercato news, è stato proposto ai rossoneri ed alla Roma

Per quanto riguarda il regolamento, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, non ci saranno tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore. Tornando alle probabili formazioni, ecco che Pioli dovrà inventarsi una formazione competitiva, essendo che non potrà fare affidamento sulla maggior parte dei nazionali aggregatasi al resto della squadra da pochi giorni. Non a caso, i ragazzi rientrati alla base resteranno a Milanello per seguire allenamenti individuali e quindi non saranno della gara. Tra gli assenti, oltre a bomber Ibrahimovic, pure Origi e Kjaer.

Diretta Milan Colonia/ Streaming video Sportitalia: amichevole tedesca per Pioli

Volendo ipotizzare le probabili formazioni di Milan Colonia, possiamo pensare che mister Pioli opterà per un 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta, Stanga, Michelis, Gabbia, Ballo-Tourè in difesa. A centrocampo Bakayoko, Adli, dietro la punta Giroud, dovrebbero agire Messias, Brahim Diaz e Rebic. Schieramento tattico non troppo differente per il Colonia, in campo con un 4-1-3-2: Schwäbe; Schmitz, Kilian, Hübers, Pedersen; Martel; Ljubicic, Uth, Kainz; Schmid, Modeste. All. Baumgart.

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING MILAN COLONIA (AMICHEVOLE)

Per quanto riguarda la diretta streaming di Milan Colonia, ci sono buone notizie per i tifosi rossoneri e gli appassionati di calcio estivo. Infatti il match tra Colonia e Milan, in programma alle ore 19, sarà trasmesso in diretta sul canale di Sportitalia. La sfida sarà visibile anche in streaming gratis sul sito di Sportitalia e tramite applicazione ufficiale di Sportitalia, disponibili su tutti i dispositivi IOS e Android, e fruibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Il Bruges trattiene De Ketelaere, Sanches ancora lontano

© RIPRODUZIONE RISERVATA