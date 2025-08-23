Probabili formazioni Milan Cremonese: le scelte di Allegri e Nicola verso la partita valida per la prima giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CREMONESE: ECCO LE PRIME SCELTE!

È tempo di scoprire le probabili formazioni Milan Cremonese, perché finalmente si torna a parlare del campionato di Serie A 2025-2026: prima giornata a San Siro e subito sfida tra i nuovi rossoneri, tornati tra le mani di Massimiliano Allegri dopo un periodo poco felice, e i neopromossi grigiorossi di Davide Nicola.

Due allenatori nuovi, obiettivi diversi ma la stessa voglia; l’anno scorso il Milan ha sì vinto la Supercoppa Italiana, ma in campionato è finito fuori dalle posizioni europee e così ha aperto la strada a un’altra rivoluzione, che ha toccato anche gli uomini in campo con tanti volti nuovi e una rosa che appare rinforzata.

La Cremonese dal canto suo non è rimasta a guardare, ha messo qualche tassello utile e la presenza di Nicola in panchina vale già tanto, visto le ultime imprese che il tecnico piemontese è riuscito a garantire alle piccole in Serie A; tuttavia, in Coppa Italia ha perso in casa contro il Palermo.

Adesso però si tratta di lasciare l’esito al campo, manca poco per vivere questa partita di San Siro ma noi parlando delle probabili formazioni Milan Cremonese dobbiamo provare a capire in che modo i due allenatori intendano iniziare il campionato dal punto di vista degli effettivi che saranno schierati titolari a partire dalle ore 20:45 di sabato 23 agosto.

QUOTE E PRONOSTICO MILAN CREMONESE

Sulle probabili formazioni Milan Cremonese sono presenti anche le quote fornite dalla Snai, con vantaggio netto per i rossoneri visto che il segno 1 sulla loro vittoria ha un valore pari a 1,40 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 che regola il successo dei grigiorossi vi consentirebbe di guadagnare una cifra ammontante a ben 7,00 volte la giocata; infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, porta in dote una somma corrispondente a 4,75 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CREMONESE

LE SCELTE DI ALLEGRI

Subito problemi per Allegri nelle probabili formazioni Milan Cremonese: Rafael Leao ha stappato la stagione segnando in Coppa Italia ma poi si è infortunato, difficile il suo utilizzo dal primo minuto e dunque, con Okafor venduto, spazio a Chukwueze in un modulo che dovrebbe tornare il 4-3-3. In mezzo al campo si attende la prima da titolare di Modric, che però se la deve vedere sia con Jashari che con Loftus-Cheek; probabile invece che nel settore nevralgico arrivi la conferma per la regia di Samuele Ricci, già importante in mezzo, e la capacità di recupero palla di Youssouf Fofana.

Con la difesa a quattro poi De Winter potrebbe fare il terzino destro in adattamento, ruolo che ha già ricoperto nel corso della carriera, ma occhio alla sorpresa Athekame; a sinistra si è già preso la maglia Estupiñan senza troppi rivali, per quanto riguarda il settore centrale invece i due favoriti sono Tomori e Strahinja Pavlovic, rispetto a Gabbia, e Maignan sarà il portiere nonostante le tante voci di calciomercato che lo hanno riguardato, con tanto di fascia di capitano.

LE MOSSE DI NICOLA

Nicola deve già fare i conti con una rosa corta nelle probabili formazioni Milan Cremonese, perché il retaggio dello scorso anno gli consegna quattro squalificati; il modulo dovrebbe essere il 3-5-2, difesa imperniata sui nuovi arrivati Baschirotto e Filippo Terracciano – che gioca subito da ex – ma anche sul portiere Audero, a completare il reparto ecco Bianchetti. In mezzo al campo la Cremonese schiera un altro ex come Bondo, che sarà il perno davanti alla difesa; Collocolo e Vandeputte appaiono favoriti per agire in qualità di mezzali ma ci sono anche Alberto Grassi e Castagnetti che potrebbero avere spazio.

Sulle corsie laterali invece stuzzica la presenza a destra di Zerbin, che non ha mai trovato spazio nel Napoli ma potrebbe essere protagonista in grigiorosso e dovrà dimostrare di valere la titolarità in Serie A; sull’altro versante del campo agisce invece l’esperto Giuseppe Pezzella. Davanti scalpitano sia Johnsen che Okereke aspettando Nasti e Franco Vazquez, ma sembra che Nicola abbia idee diverse e possa puntare su Manuel De Luca, che è stato l’eroe della promozione, e Federico Bonazzoli.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CREMONESE: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Maignan; De Winter, Tomori, S. Pavlovic, Estupiñan; Y. Fofana, S. Ricci, Modric; Pulisic, S. Gimenez, Chukwueze. Allenatore: Massimiliano Allegri

CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Giu. Pezzella; M. De Luca, F. Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola