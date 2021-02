Probabili formazioni Milan Crotone/ Diretta tv: Calhanoglu torna titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CROTONE: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 15.00 tra le mura dello Stadio San Siro, la sfida per la 21^ giornata della Serie A tra Milan e Crotone: vediamo quali saranno le probabili formazioni del match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Stroppa, che tenera l’impresa contro l’attuale capolista del campionato di Serie A: per gli squali si tratta di un impegno veramente complicato, considerato che alla vigilia del turno non sono pochi gli assenti che ancora si contano in casa rossoblu. Non è pure match che possono sottovalutare i rossoneri di Mister Pioli: il Diavolo abbisogna assolutamente dei tre punti messi in palio per conservare la propria posizione da capolista. E non dimentichiamo che anche in questo fine settimana non sono pochi gli assenti che il tecnico conta: l’infermeria è ben lungi dall’essere ancora vuota. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Crotone.

MILAN CROTONE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Crotone sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN CROTONE

LE MOSSE DI PIOLI

Come accennato prima, per disegnare le probabili formazioni di Milan e Crotone, Mister Pioli ancora una volta dovrà fare i conti con alcuni assenti annunciati come anche alcuni giocatori acciaccati: pure non sarà impossibile fissare oggi per domani un buon undici. Senza discostarsi dal classico 4-2-3-1, ecco che già in difesa Kjaer difficilmente sarà titolare: al posto del centrale dovrebbe farsi avanti Tomori per far compagnia a capitan Romagnoli, mentre in corsia sarà spazio per Theo Hernandez come anche Calabria. A centrocampo invece giocatore imprescindibile è ancora una volta Frank Kessie: per il posto al suo fianco è invece lotta tra Tonali e Bennacer (anche se Meitè sarebbe valida alternativa). In avanti poi vi è gran speranza di rivedere pronto dal primo minuto Hakan Calhanoglu ormai guarito dal coronavirus: sarà poi Zlatan Ibrahimovic a fare da prima punta, con Rebic e Saelemaekers pronti al suo fianco.

LE SCELTE DI STROPPA

Per le probabili formazioni di Milan e Crotone chiaramente Stroppa vorrà dare spazio solo ai suoi titolari più in forma: pure non scordiamo che non saranno pochi gli assenti annunciati, a partire da Messias, che ha rimediato un turno di stop dopo la sfida col Genoa. Senza il bomber, ecco che domani pomeriggio in avanti dovrebbe essere spazio per Di Carmine al fianco di Simy, ma attenzione anche a Ounas e Riviere. Per il centrocampo a cinque paiono poi sicuri della loro maglia da titolare al centro Zanellato e Benali, ma già Vulic rischia il posto in favore di Eduardo Henrique: toccherà a Reca e Rispoli agire sulle corsie esterne. Per la difesa, posta a tre davanti al numero 1 Cordaz, sarà poi spazio per Magallan, Marrone e Djidji, ma non scordiamo, pronti in panchina, anche Luperto e Golemic.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Tomori, T Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic All. Pioli

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; Rispoli, Benali, Zanellato, Vulic, Reca; Di Carmine, Simy All. Stroppa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA