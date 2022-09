Probabili formazioni Milan Dinamo Zagabria/ Diretta tv, Sergino Dest sarà titolare?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN DINAMO ZAGABRIA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Andando a leggere le probabili formazioni di Milan Dinamo Zagabria ci avviciniamo alla partita che si gioca alle ore 18:45 di mercoledì 14 settembre: siamo nel gruppo E di Champions League 2022-2023, nella seconda giornata i rossoneri vanno a caccia della prima vittoria dopo aver timbrato un pareggio comunque positivo a Salisburgo, riuscendo a rimontare il gol di svantaggio. Il Milan si è poi confermato in campionato, grazie alla sofferta ma importante vittoria contro la Sampdoria: momento positivo per Stefano Pioli, i campioni d’Italia stanno uscendo dalla fase di rodaggio e vogliono iniziare a correre.

Dall’altra parte però bisogna fare attenzione: la Dinamo Zagabria infatti ha battuto il Chelsea all’esordio, vero che i Blues sono in difficoltà (infatti Thomas Tuchel è stato esonerato dopo quel match) ma l’impresa è comunque degna di nota, e intanto i croati sono davanti nella classifica del girone. Vedremo allora come andranno le cose al Maksimir, campo che può essere ostico; aspettando che arrivi mercoledì sera, proviamo a fare una rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme i loro dubbi e le loro certezze nelle probabili formazioni di Milan Dinamo Zagabria.

DIRETTA MILAN DINAMO ZAGABRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Dinamo Zagabria viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con la partita di Champions League è dunque riservato agli abbonati Sky, che eventualmente potranno servirsi della diretta streaming video attivabile grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. In alternativa il match sarà fornito, sempre in mobilità, dalla piattaforma Mediaset Infinity Plus e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN DINAMO ZAGABRIA

LE MOSSE DI PIOLI

In Milan Dinamo Zagabria Pioli cambia rispetto alla vittoria di Marassi: potrebbe arrivare la prima da titolare per Sergino Dest, preso in extremis dal Barcellona per l’infortunio di Florenzi e inserito nella lista per la Champions League. Lo statunitense sarebbe il terzino destro con Theo Hernandez dall’altra parte del campo, al centro invece si rivede dal primo minuto Tomori che formerà la solita coppia con Kalulu, a protezione del portiere Maignan (dunque in panchina va Kjaer). Nel settore nevralgico del campo è scontato il rientro di Bennacer, che sabato sera ha lasciato la sua maglia al positivo Pobega; viene confermato Tonali come regista della squadra, davanti a lui abbiamo forse il ballottaggio più aperto perché Brahim Diaz sembra pronto a sfilare il posto a De Ketelaere, anche per naturale turnover visto che il belga ha giocato titolare le ultime tre gare. Giroud giocherà come centravanti, mentre gli esterni dovrebbero essere Saelemaekers (fuori Junior Messias) e l’intoccabile Rafael Leao, che peraltro dovrà saltare il big match di campionato contro il Napoli.

GLI 11 DI CACIC

Ante Cacic utilizza il 3-5-2 per Milan Dinamo Zagabria: il modulo poi può diventare un 4-2-3-1 speculare rispetto a quello dei rossoneri, ma almeno inizialmente dovremmo vedere una linea difensiva con Ristovski, Peric e Josip Sutalo schierati davanti al portiere Livakovic (ottima la sua prova contro il Chelsea), dunque i due calciatori che avanzeranno la loro posizione esterna, giocando sulla linea dei centrocampisti, saranno Moharrami a destra e Ljubicic a sinistra. In mezzo al campo la regia di Ademi, che indossa la fascia di capitano; Ivanusec è più un trequartista che una mezzala e anche per questo motivo si può parlare di uno schieramento che cambierebbe nel corso della partita, ad ogni modo il numero 7 della Dinamo Zagabria sarà supportato da Misic che completerà la mediana. Davanti il riferimento è Bruno Petkovic, visto a lungo anche in Italia – soprattutto in Serie B e Serie C – ma il giocatore dal quale passerà il maggior numero di palloni sarà Orsic, autore del gol vittoria nel match contro il Chelsea.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN DINAMO ZAGABRIA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Dest, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Peric, J. Sutalo; Moharrami, Ivanusec, Ademi, Misic, Ljubicic; Orsic, B. Petkovic. Allenatore: Ante Cacic











