Probabili formazioni Milan Dinamo Zagabria/ Quote, attacco spuntato per Pioli

PROBABILI FORMAZIONI MILAN DINAMO ZAGABRIA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Milan Dinamo Zagabria ci introduciamo idealmente alla partita che si gioca per il gruppo E di Champions League 2022-2023, nella seconda giornata: mercoledì 14 settembre i rossoneri, che arrivano dalla bella vittoria di Marassi contro la Sampdoria, vanno a caccia della prima gioia anche in ambito internazionale, e vogliono dare continuità a quello che tutto sommato è stato un pareggio positivo a Salisburgo. Stefano Pioli però deve fare i conti con una rosa al momento non troppo lunga, e dunque dovrà attentamente valutare la condizione dei suoi giocatori per questa partita.

ioliDall’altra parte arriva una Dinamo Zagabria che all’esordio in Champions League ha fatto il colpo grosso: vittoria di misura contro il Chelsea, dunque al momento non solo i croati sono in testa al girone ma, ovviamente, con questo successo hanno sparigliato le carte e ora potrebbero realmente giocarsi un posto negli ottavi, complicando ulteriormente la strada per il Milan. Aspettando di scoprire quello che succederà tra qualche ora a San Siro, proviamo a fare la nostra consueta valutazione su quelle che saranno le scelte operate dai due allenatori per una sfida intrigante, leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Dinamo Zagabria.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo adesso quali siano, nell’ambito delle probabili formazioni di Milan Dinamo Zagabria, le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico sulla partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare 1,25 volte quanto messo sul piatto; l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, arriva con un valore corrispondente a 6,00 volte l’importo che avrete scelto di investire mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per la vittoria degli ospiti, porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 11,00 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN DINAMO ZAGABRIA

I DUBBI DI PIOLI

Perde i pezzi Pioli, che in Milan Dinamo Zagabria dovrà fare a meno di Rebic e Origi: ad ogni modo il suo attacco titolare era comunque scritto, e dunque vedremo nuovamente Giroud che è chiamato a fare gli straordinari come prima punta, con Brahim Diaz che potrebbe sostituire De Ketelaere come trequartista centrale e due esterni che sarebbero Saelemaekers e Rafael Leao, con il portoghese che vorrà riscattare quell’espulsione di domenica che gli farà saltare il big match di campionato contro il Napoli. A centrocampo dovrebbe tornare titolare Bennacer, che affiancherà Tonali; qui se non altro belle notizie per il Milan che ritrova Krunic, e dunque un giocatore in più nelle rotazioni anche potendo ricoprire più ruoli. In difesa invece Tomori si riprende la maglia di centrale: scala in panchina Kjaer e viene confermato Kalulu come secondo giocatore al centro dello schieramento, a protezione del portiere Maignan. Come terzino destro si va verso la prima da titolare per Dest, turnover che toccherebbe nel caso a Calabria mentre a sinistra senza discussioni giocherà ancora Theo Hernandez.

LE SCELTE DI CACIC

Ante Cacic dovrebbe affrontare Milan Dinamo Zagabria con il 3-4-1-2: in porta ovviamente Livakovic che è già stato grande protagonista nella vittoria contro il Chelsea, poi una difesa a tre nella quale i tre centrali dovrebbero essere Josip Sutalo, Peric e uno tra Thèophile-Catherine e Lauritsen, con il primo favorito. Avanzano sulla linea di centrocampo, per quanto riguarda le corsie laterali, Moharrami a destra e Ljubicic sull’altro versante; in mezzo al campo le scelte dovrebbero premiare Ivanusec, che di fatto è una sorta di trequartista, e Misic. Poi avremo dunque il reparto avanzato: torna titolare Orsic che si prenderà la maglia al fianco di Bruno Petkovic, potrebbe essere un tandem offensivo con la posizione di Baturina che sarebbe quella di trequartista puro. La Dinamo Zagabria comunque può giocare anche con il 4-2-3-1 come già accaduto in campionato, o passare ad un modulo che preveda due trequartisti a supporto di una sola prima punta che nel caso sarebbe comunque il già citato Petkovic.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN DINAMO ZAGABRIA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Dest, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

DINAMO ZAGABRIA (3-4-1-2): Livakovic; J. Sutalo, Peric, Théophile-Catherine; Moharrami, Ivanusec, Misic, Ljubicic; Baturina; B. Petkovic, Orsic. Allenatore: Ante Cacic











