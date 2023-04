Probabili formazioni Milan Empoli/ Diretta tv: dubbi sulla trequarti

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Milan Empoli ci avviciniamo alla partita che sarà l’ultimo dei tre anticipi della ventinovesima giornata di Serie A che si giocheranno già domani. Allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro arriverà quindi l’Empoli: i toscani di mister Paolo Zanetti sono scesi in campo appena lunedì nel posticipo contro il Lecce, ma potranno giocare con la serenità di chi è ormai vicinissimo al proprio traguardo stagionale, cioè la salvezza, magari sperando di festeggiare la Pasqua con un risultato che sarebbe di notevole prestigio.

Per il Milan di Stefano Pioli tuttavia la posta in palio è decisamente più alta: il trionfo sul campo del Napoli è stato un toccasana dopo un mese di marzo decisamente negativo e una grande spinta verso la qualificazione alla prossima Champions League, ma naturalmente non ci si può fermare sul più bello, sia in campionato sia pensando proprio alla Coppa. Tutto questo premesso, adesso scopriamo tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Empoli.

DIRETTA MILAN EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che Milan Empoli sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport, dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite dell’intero campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI

LE SCELTE DI PIOLI

Naturalmente bisogna pensare anche alla Champions League, ma tutto sommato da qui a mercoledì ci sono cinque giorni e allora la base rossonera per le probabili formazioni di Milan Empoli sono i protagonisti del colpo a Napoli. Modulo 4-2-3-1, Stefano Pioli potrebbe quindi consolidare il ritorno alla difesa a quattro, con Maignan in porta e davanti a lui Calabria a destra, i centrali Kjaer e Tomori (qui c’è più possibilità di turnover) e Theo Hernandez a sinistra; in mediana la coppia formata da Tonali e il grande ex Bennacer; sulla trequarti c’è spazio per ballottaggi, scegliamo Saelemaekers a destra, l’altro ex Krunic in posizione centrale e Rafael Leao a sinistra, alle spalle del centravanti Giroud.

LE MOSSE DI ZANETTI

Per quanto riguarda invece gli ospiti toscani di mister Paolo Zanetti, ecco che nelle probabili formazioni di Milan Empoli potremmo schierare il modulo 4-3-1-2: da verificare in porta se ce la farà Vicario oppure se toccherà ancora a Perisan; in difesa invece i quattro titolari potrebbero essere da destra a sinistra Ebuehi, Ismajli, Luperto e Parisi, con De Winter prima alternativa; nel terzetto di centrocampo i titolari potrebbero essere ancora Akpa Akpro, Marin e Bandinelli; infine il reparto offensivo dell’Empoli potrebbe prevedere Baldanzi trequartista alle spalle dei due attaccanti, cioè verosimilmente Caputo e uno tra Piccoli e Satriano.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. All. Zanetti.











