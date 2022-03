Probabili formazioni Milan Empoli/ Diretta tv, Pioli con il dubbio Giroud (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Milan Empoli ci portano a parlare della partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 12 marzo: è la 29^ giornata della Serie A 2021-2022 ed è un momento straordinario per i rossoneri, che dopo il colpo nel derby sono andati a vincere anche a Napoli e hanno così confermato il loro primo posto in classifica, aspettando che l’Inter recuperi la sua partita ma ora con la totale consapevolezza di potersi giocare lo scudetto. Stefano Pioli non ha uno straordinario passo contro le piccole: sabato sera dovrà però dimostrare di poter svoltare anche da questo punto di vista.

A San Siro arriva un Empoli che dopo essere stato la rivelazione del campionato ha frenato quasi di botto: Aurelio Andreazzoli di fatto non sa più vincere, nell’ultimo turno ha pareggiato sul campo del Genoa e la sua squadra ora rischia di farsi riassorbire nella corsa per non retrocedere, pur se sulla terzultima c’è ancora un buon margine. Vedremo allora cosa succederà in campo, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI: LE SCELTE DEI MISTER

I DUBBI DI PIOLI

Tegola per Stefano Pioli, anzi doppia tegola: Theo Hernandez è squalificato, Giroud potrebbe non farcela a iniziare la partita anche se dovrebbe essere a disposizione. In difesa, con Alessio Romagnoli che al massimo può recuperare per la partita, in mezzo avremo ancora Kalulu e Tomori mentre per le corsie laterali le soluzioni sono due, ovvero Florenzi a destra spostando Calabria a sinistra oppure la conferma di quest’ultimo nel suo ruolo naturale, mentre sulla corsia mancina agirebbe Ballo-Touré. A centrocampo invece Pioli potrebbe confermare il tandem formato da Tonali e Bennacer: non sarebbe una bocciatura per Kessié perché l’ivoriano potrebbe nuovamente giocare come trequartista tattico, in questo senso dunque è ancora Brahim Diaz a rischiare la maglia da titolare. Dovrebbero esserci Junior Messias e Rafael Leao come esterni, davanti invece il ballottaggio è appunto tra Giroud e Ibrahimovic con il possibile inserimento di Rebic, che potrebbe giocare titolare qualora nessuno dei due veterani dovesse essere al top.

LE SCELTE DI ANDREAZZOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Empoli Andreazzoli deve rinunciare ai soliti noti, ovvero Marchizza e Haas la cui stagione è terminata in lungo anticipo; il modulo sarà ancora una volta quello ad albero di Natale, in difesa dovremmo rivedere Ismajli dal primo minuto pronto a fare coppia con Luperto al centro dello schieramento, con Vicario naturalmente tra i pali e due terzini che sarebbero ancora una volta Stojanovic a destra e Fabiano Parisi sull’altro versante. Qualche dubbio in più per centrocampo e trequarti, dove le scelte possono anche essere legate: in mezzo a giocarsi una maglia è Benassi che la contende a Bandinelli, mentre dovrebbero essere confermati sia Zurkowski – ormai insostituibile – che il giovane regista Asllani che ha preso il posto di Samuele Ricci dopo la partenza di quest’ultimo. Più avanti dovrebbero giocare Bajrami e Liam Henderson, ma lo scozzese potrebbe scalare a centrocampo qualora Andreazzoli dovesse scegliere uno tra Federico Di Francesco e il grande ex Cutrone; come prima punta ci sarà la conferma per Pinamonti.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN EMPOLI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, F. Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, L. Henderson; Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli



