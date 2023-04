PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI/ Quote: Ibrahimovic è di nuovo assente

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI: GLI ASSENTI

Andiamo adesso a scoprire il bollettino degli infortunati o comunque degli assenti in vista delle probabili formazioni di Milan Empoli, la partita di questa sera a San Siro. Per quanto riguarda i padroni di casa rossoneri, mister Stefano Pioli dovrà rinunciare in difesa a Kalulu, che per una lesione muscolare al polpaccio dovrebbe rientrare fra poco, a metà del mese di aprile. Purtroppo poi ci sono ancora problemi per il grande veterano Ibrahimovic, che questa volta è alle prese con un problema muscolare alla coscia destra che lo mette fuori causa.

Nicole Santinelli chi sceglierà a Uomini e Donne?/ Ex corteggiatore spiffera il nome

Acciaccato è invece Messias, che è alle prese con una lesione muscolare sempre alla coscia destra, punto delicato per i giocatori del Milan in questo momento. Passando invece agli ospiti dell’Empoli allenato da mister Paolo Zanetti, dobbiamo sottolineare innanzitutto che è squalificato Tonelli dopo la vittoria di lunedì contro il Lecce, ma soprattutto c’è il portiere Vicario (punto di forza della squadra toscana) che soffre a causa di un dolore al costato, per cui a Milano dovrebbe giocare la sua riserva Perisan. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Amici 2023, Maddalena Svevi rifiuta il guanto ed é eliminata al serale?/ La scelta

CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Milan Empoli cosa ci possono dire sulle scelte di Stefano Pioli e Paolo Zanetti verso l’ultimo dei tre anticipi della ventinovesima giornata di Serie A in programma oggi? A San Siro naturalmente è grande l’attesa per quanto saprà fare il Milan: per i rossoneri la posta in palio in queste settimane è altissima, il trionfo sul campo del Napoli è stato un toccasana dopo un mese di marzo decisamente negativo e una grande spinta verso la qualificazione alla prossima Champions League, ma naturalmente nulla è ancora garantito e in questo periodo il Diavolo si gioca veramente tanto, pensando chiaramente anche al quarto derby contro il Napoli in Champions League.

Sophie Codegoni "censura" Alessandro Basciano/ "Vorrei fare più storie con lui ma..."

Con molta più serenità potrà giocare l’Empoli: i toscani di mister Paolo Zanetti hanno ottenuto una preziosa vittoria lunedì sera nel posticipo contro il Lecce, di fatto ormai possiamo considerare raggiunto il grande traguardo stagionale, cioè la salvezza, quindi adesso si punta a soddisfazioni ulteriori, come sarebbe naturalmente festeggiare la Pasqua con un risultato di notevole prestigio per una piccola del nostro campionato. Tutto questo premesso, non perdiamo allora altro tempo e andiamo a scoprire che cosa ci possono dire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Empoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico basato sulle quote dell’agenzia Snai per Milan Empoli. I padroni di casa partono certamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,40, mentre poi si sale già a quota 4,75 in caso di segno X per il pareggio e fino a 7,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora l’Empoli facesse l’impresa espugnando lo stadio Giuseppe Meazza.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI

LE SCELTE DI PIOLI

Naturalmente bisogna pensare anche alla Champions League, ma tutto sommato da qui a mercoledì ci sono cinque giorni e allora la base rossonera per le probabili formazioni di Milan Empoli sono i protagonisti del colpo a Napoli. Modulo 4-2-3-1, Stefano Pioli potrebbe quindi consolidare il ritorno alla difesa a quattro, con Maignan in porta e davanti a lui Calabria a destra, i centrali Kjaer e Tomori (il danese tuttavia è in ballottaggio con Thiaw) e Theo Hernandez a sinistra; in mediana la coppia formata da Tonali e il grande ex Bennacer; sulla trequarti c’è spazio per Saelemaekers a destra anche perché Messias non è al top, l’altro ex Krunic invece deve vincere la concorrenza di Brahim Diaz in posizione centrale, infine avremo naturalmente Rafael Leao a sinistra, alle spalle del centravanti Giroud – anche perché Ibrahimovic si è bloccato di nuovo.

LE MOSSE DI ZANETTI

Per quanto riguarda invece gli ospiti toscani di mister Paolo Zanetti, ecco che nelle probabili formazioni di Milan Empoli potremmo schierare il modulo 4-3-1-2: in porta dovrebbe toccare ancora a Perisan, a causa dei problemi del titolare Vicario; in difesa invece i quattro titolari potrebbero essere da destra a sinistra Ebuehi, Ismajli, Luperto e Parisi, con De Winter prima alternativa; nel terzetto di centrocampo i titolari potrebbero essere ancora Akpa Akpro, Marin e Bandinelli; infine il reparto offensivo dell’Empoli potrebbe prevedere Baldanzi trequartista alle spalle dei due attaccanti, cioè verosimilmente Caputo e uno tra Piccoli e Satriano.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. All. Zanetti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA