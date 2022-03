Probabili formazioni Milan Empoli/ Quote, Kessié torna a centrocampo? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Milan Empoli andiamo a parlare della partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 12 marzo, uno degli anticipi nella 29^ giornata di Serie A 2021-2022. I rossoneri arrivano all’impegno dopo la straordinaria vittoria di Napoli, che li ha confermati in testa alla classifica: l’Inter deve ancora recuperare una partita ma intanto il Milan vola e sogna davvero lo scudetto, avendo fatto capire le sue intenzioni con due vittorie di prestigio contro le due rivali per il tricolore.

L’Empoli invece non sa più vincere, ha pareggiato contro il Genoa a Marassi e si sta pericolosamente avvicinando alla zona calda della classifica; c’è ancora un po’ di margine, ma il rischio che vada a finire come nel 2017 è concreto e allora Aurelio Andreazzoli sa di non poter sottovalutare alcun impegno, dovendo sempre giocare al massimo. Vedremo quello che succederà in campo a San Siro, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Empoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco allora le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Milan Empoli. Il segno 1 che accompagna l’ipotesi della vittoria rossonera vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 1,37 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’eventualità del successo toscano porta in dote una vincita che ammonta a 8,00 volte la vostra giocata. Abbiamo poi il segno X che identifica il pareggio: in questo caso il valore del guadagno sarebbe equivalente a 5,00 volte l’importo che avrete investito.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI: LE SCELTE DEI MISTER

LE SCELTE DI PIOLI

Buone notizie in casa Milan: per la partita contro l’Empoli infatti Pioli recupera sia Giroud che Ibrahimovic, che hanno svolto lavoro personalizzato in settimana ma sono entrambi arruolabili. La scelta nel ruolo di prima punta dovrebbe ricadere sul francese, ma con Ibra chiaramente pronto a dire la sua anche in una eventuale staffetta; alle spalle di Giroud la solita linea a tre, con Junior Messias e Rafael Leao che agiranno sulle fasce mentre in posizione centrale il dubbio è tra Brahim Diaz, che potrebbe tornare titolare questa sera, e Kessié che come sappiamo può avanzare la sua posizione. Qualora Pioli dovesse scegliere l’ex Real Madrid, l’ivoriano andrebbe a giocare in mediana insieme a Tonali; a rimanere in panchina sarebbe allora Bennacer, per il quale tra l’altro questa è una partita da ex. Infine la difesa, con Alessio Romagnoli acciaccato e Theo Hernandez squalificato: Kalulu-Tomori davanti a Maignan, Calabria sicuro titolare ma da capire se a destra, con Ballo-Touré sull’altro versante, o a sinistra con l’inserimento di Florenzi.

GLI 11 DI ANDREAZZOLI

Anche Aurelio Andreazzoli ha un rientro per Milan Empoli: Ismajli ha scontato il turno di squalifica e dunque potrà tornare a prendersi il posto al centro della difesa, facendo coppia con Luperto a protezione del portiere Vicario. Sulle due corsie, in qualità di terzini, spingeranno come sempre Stojanovic e Fabiano Parisi, anche perché la stagione di Marchizza è terminata in anticipo; a centrocampo dovrebbe agire il terzetto classico, dunque Asllani in cabina di regia con Zurkowski sul centrodestra e Bandinelli sull’altro lato del campo, ma qui Benassi ovviamente si gioca una maglia e così anche Liam Henderson. Lo scozzese tuttavia sarebbe comunque titolare: arretrerebbe eventualmente la sua posizione, in alternativa infatti c’è la soluzione di schierarlo sulla trequarti insieme a Bajrami. Il dubbio riguarda altri due giocatori: uno è Federico Di Francesco, l’altro ovviamente è il grande ex Cutrone che potrebbe anche iniziare titolare nello stadio che lo aveva visto protagonista, in questo caso l’Empoli cambierebbe anche il modulo disponendosi con il 4-3-1-2, e dunque Pinamonti (che è sicuro titolare nel match di San Siro) affiancato da Cutrone.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAIZONI MILAN EMPOLI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessié; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, F. Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, L. Henderson; Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli



