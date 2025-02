PROBABILI FORMAZIONI MILAN FEYENOORD: QUALI TITOLARI A SAN SIRO?

Un paio di mesi fa entrambe avrebbero avuto un allenatore diverso, le probabili formazioni Milan Feyenoord hanno questa particolarità e magari Sergio Conceicao all’andata ha avuto qualche difficoltà in più dovuta al fatto che il mandato ad interim di Pascal Bosschaart era appena iniziato. Adesso però si decide a San Siro il playoff di Champions League e non c’è quindi più margine d’errore dopo la sconfitta per 1-0 all’andata in Olanda, da ribaltare se i rossoneri non vorranno salutare già a febbraio.

Servirà però una prestazione diversa da quella dell’andata e in verità anche da quella nella partita pur vinta contro il Verona sabato in campionato, ma con davvero troppa fatica per segnare un gol alla difesa nettamente peggiore della nostra Serie A. Dal momento che segnare è evidentemente fondamentale in una partita in cui serve solo vincere, staremo a vedere quali saranno le mosse di Conceicao in particolare proprio per il reparto offensivo verso le probabili formazioni Milan Feyenoord.

QUOTE E PRONOSTICO: FIDUCIA NEI ROSSONERI

Le quote Snai su Milan Feyenoord indicano fiducia nei rossoneri: il segno 1 a San Siro è quotato a 1,40, mentre già un pareggio varrebbe ben 4,75 volte la giocata. Infine, i coraggiosi che credessero nella vittoria del Feyenoord sarebbero ripagati ben 7,25 volte la loro puntata.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FEYENOORD

UN SOLO DUBBIO PER CONCEICAO

Sembra esserci un solo vero dubbio per Sergio Conceicao nelle probabili formazioni Milan Feyenoord, cioè quello fra Musah (squalificato all’andata) e Pulisic, per completare una trequarti che per il resto sarà tutta portoghese con Joao Felix centrale e Leao a sinistra alle spalle del centravanti, che sarà di nuovo il grande ex Gimenez. Questo significa che Reijnders dovrebbe invece agire nella coppia in mediana insieme a Fofana, infine il modulo 4-2-3-1 dei rossoneri sarà completato dalla difesa con Maignan protetto da Walker, Tomori, Pavlovic (ci sono infatti poche speranze per Thiaw nella coppia centrale) e Theo Hernandez, naturalmente con il francese a sinistra.

4-3-3 PER BOSSCHAART

Il nuovo allenatore Pascal Bosschaart, che ha debuttato proprio all’andata, ha soprattutto il dubbio legato alle condizioni di Uefa nelle probabili formazioni Milan Feyenoord, per cui il giapponese entra in ballottaggio con Carranza come centravanti nel tridente che sarà completato dalle due ali Hadj Moussa e Paixão, il match-winner all’andata. Problemi fisici anche per Timber e Hwang, per cui a centrocampo potrebbe esserci una maglia per Zand e Milambo al fianco di Moder. Sembra invece tutto chiaro dietro, con il portiere Wellenreuther e davanti a lui la difesa a quattro composta da Read, Beelen, Hancko (nel mirino di tanti sul calciomercato) e Smal.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FEYENOORD: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Joao Felix, Leao, Gimenez. All. Conceiçao.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Zand, Milambo; Hadj Moussa, Ueda, Paixão. All. Bosschaart.