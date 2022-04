Probabili formazioni Milan Fiorentina/ Diretta tv: dubbi in attacco (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Milan Fiorentina ci parlano di una partita che spicca nel programma della 35^ giornata di Serie A e sicuramente attirerà l’attenzione di tutti su San Siro. Il grande ex Stefano Pioli ha fatto festa domenica scorsa con la vittoria in extremis contro la Lazio e ha festeggiato anche mercoledì pur senza giocare, grazie alla sconfitta dell’Inter a Bologna, quindi adesso il Milan deve approfittarne per fare lo scatto verso lo scudetto.

Mercoledì maledetto invece per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, clamorosamente crollata in casa nella partita contro l’Udinese. Il campionato dei viola resta eccellente, ma potrebbe non arrivare la qualificazione in Europa alla quale ormai alla Fiorentina avevano fatto la bocca. Servirebbe una grande reazione in una partita di cartello, potrà arrivare domani pomeriggio? Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le probabili formazioni di Milan Fiorentina alla vigilia della partita.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Fiorentina, per i rossoneri attenzione alle condizioni di Bennacer, che sta provando a recuperare in extremis da una distorsione alla caviglia, ma realisticamente mister Stefano Pioli in mediana nel suo modulo 4-2-3-1 si dovrebbe affidare a Kessiè, che sarebbe dunque di nuovo arretrato a centrocampo per affiancare l’ormai intoccabile Tonali, reduce dal gol all’Olimpico.

Di conseguenza, troverebbe posto sulla trequarti Brahim Diaz (anche se potrebbe esserci pure l’ipotesi Krunic) a supporto della prima punta, che almeno dal primo minuto dovrebbe essere ancora una volta Giroud, con Ibrahimovic naturalmente pronto per dare il proprio contributo a gara in corso. Quanto agli esterni offensivi, a destra Messias sembra favorito su Saelemaekers mentre a sinistra non dovrebbero esserci dubbi su Rafael Leao. Il reparto più facile da presentare per il Milan è ancora una volta la difesa: Tomori e Kalulu saranno i due centrali, come terzini agiranno Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, infine in porta ci sarà Maignan.

LE MOSSE DI ITALIANO

Sul fronte toscano, nelle probabili formazioni di Milan Fiorentina dobbiamo verificare se la pesante sconfitta contro l’Udinese lascerà degli strascichi nelle scelte di Vincenzo Italiano per la difficile trasferta a San Siro. Detto che il modulo dovrebbe restare il 4-3-3, già in difesa davanti a Terracciano si aprono almeno un paio di interessanti ballottaggi, fra Odriozola e Venuti per la maglia da terzino destro e tra Milenkovic e Martinez Quarta per affiancare Igor fra i centrali, mentre a sinistra Biraghi sentirà aria di derby.

Proseguendo verso il centrocampo, dove si segnala l’assenza dello sfortunatissimo Castrovilli, ecco che l’unica certezza dovrebbe essere Maleh, perché poi Torreira ed Amrabat si contendono il posto da regista, mentre l’altra mezzala potrebbe essere Duncan ma anche il grande ex Bonaventura; i dilemmi della Fiorentina proseguono poi anche in attacco, dove Ikoné potrebbe essere favorito su Sottil così come Cabral sull’ex Piatek per la maglia da centravanti, con Nico Gonzalez che dovrebbe quindi essere l’unico certo di giocare dal primo minuto.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Messias, B. Diaz, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez. All. Italiano.











