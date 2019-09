Probabili formazioni Milan Fiorentina/ Diretta tv: Giampaolo senza Paquetà (Serie A)

Dopo il KO in casa del Torino, il Milan di Giampaolo torna in campo domani, domenica 29 settembre 2019 alle ore 20.45 a San Siro per il match con la Fiorentina, e certo siamo impazienti di vedere quali saranno le mosse del tecnico rossonero per le probabili formazioni, in vista della 6^ giornata di Serie A. Non sono infatti affatto finiti i guai per l’allenatore del Diavolo: anche oggi disegnare le probabili formazioni di Milan Fiorentina alla vigilia del fischio d’inizio non sarà cosa facile, tenuto conto che domani mancherà Paquetà, fermato da un guaio fisico. Al contrario non dovrebbe aver grandi problemi a fissare il suo undici l’ex del match Montella: va però tenuto conto che tra i viola potrebbe mancare Dalbert, in difficoltà nell’ultimo incontro di campionato. Andiamo ora a verificare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Fiorentina.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Fiorentina sarà disponibile in diretta tv solo per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento sarà infatti su Sky Sport Serie A al numero 202 e su Sky Sport Uno al numero 201 del decoder. In assenza di un televisore, resta ovviamente valida l’alternativa offerta dal servizio Sky Go: i clienti potranno dunque seguire questa partita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Per la sfida casalinga della sesta giornata di Serie A il tecnico dei rossoneri dovrebbe ancora una volta schierare i suoi col 4-3-2-1, dove però come abbiamo riferito prima, mancherà Paquetà, fermo in infermeria. Ecco quindi che nell’attacco del Diavolo per le probabili formazioni di Milan Fiorentina dovremmo rivedere Leao e Suso al fianco di piatte prima punta, ma chiaramente rimane abile e arruolato dalla panchina anche Ante Rebic. Per la mediana è poi sempre vivo il ballottaggio tra Bennacer e Biglia al centro: Kessie e Calhanoglu non dovrebbero mancare ai lati. E’ poi probabile ballottaggio in difesa, con Theo Hernandez che scalpita per entrare in campo: altrimenti è pronto il solito quartetto con Rodriguez, Romagnoli, Musacchio e Calabria, posto di fronte a Gigio Donnarumma.

LE MOSSE DI MONTELLA

Per le probabili formazioni di Milan Fiorentina Montella punterà nuovamente sul 3-5-2 con in avanti come due punte la coppia Chiesa-Ribery, che pure è già stata titolare in settimana contro la Sampdoria. Alle loro spalle dovremmo poi vedere in campo dal primo minuto Dalbert (in alternativa è pronto Venuti), con una mediana ben solida che vedrà titolari al centro Badelj e Pulgar, e completata dal duo Castrovilli-Lirola. Sono poi ampie conferme per Montella anche nella difesa dei gigliati, che chiaramente punteranno ancora tra i pali su Dragowski: qui poi vedremo Milenkovic, Pezzella e Caceres, come abbiamo già visto contro la Sampdoria.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-2-1): 99 Donnarumma; 68 R Rodriguez, 13 Romagnoli, 22 Musacchio, 2 Calabria; 10 Calhanoglu, 4 Bennacer, 79 Kessie; 17 Leao, 8 Suso: 9 Piatek All. Giampaolo

FIORENTINA (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 22 Caceres, 20 Pezzella; 29 Dalbert, 5 Badelj, 78 Pulgar, 8 Castrovilli, 21 Lirola; 7 Ribery, 25 Chiesa All. Montella



