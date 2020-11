Probabili formazioni Milan Fiorentina/ Diretta tv, Prandelli recupera Ribery?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA: CHI DOMANI A SAN SIRO?

Siamo alla vigilia della sfida per la nona giornata di Serie A tra Milan e Fiorentina, prevista solo domani alle ore 15.00 tra le mura dello stadio San Siro di Milano: approfittiamone per esplorare le probabili formazioni del match. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le scelte di Bonera (che presumibilmente farà ancor le veci di Pioli, in isolamento perchè positivo al coronavirus), come specialmente di Cesare Prandelli, alla sua seconda prova da allenatore della Viola. Per il tecnico di Orzinovi la sfida di domani è sfida decisiva, che andrà assolutamente vinta: serve infatti subito mettersi alle spalle l’ultimo KO col Benevento subito in campionato, e in generale un avvio di stagione sotto le righe. E quale miglior modo per dare una nuova svolta al campionato gigliato se non di mettere in scacco l’attuale leader della Serie A?. Pure superare il Milan domani sarà impresa complicata, benchè pure i rossoneri saranno in campo ancora privi di un vero protagonista del campionato come è Zlatan Ibrahimovic. Andiamo allora ad vedere come i due allenatori si sono preparati e quali saranno le loro mosse per le probabili formazioni di Milan Fiorentina.

Pur dopo un impegno gravoso occorso in settimana in Europa League contro il Lille (dove abbiamo visto un certo turnover), anche per le probabili formazioni di Milan e Fiorentina, il tecnico rossonero dovrebbe chiedere ancora uno sforzo in più ad alcuni titolari. Fissato il consueto 4-2-3-1, ecco che rivedremo pronti dal primo minuto Bennacer e Kessie per il centrocampo, come pure il duo Romagnoli-Kjaer, da collocare di fronte al numero 1 Donnarumma: la difesa sarà poi completata da Theo Hernardez e da Calabria (rimasto questo a riposo assieme al numero 13 nell’impegno contro i francesi). Pure in attacco vi saranno alcune conferme: scelte inevitabili se ricordiamo che Saelamakers, Ibrahimovic e Leao saranno ancora indisponibili. Ecco che Bonera potrebbe allora oggi puntare su Ante Rebic prima punta, con Castillejo e Hauge ai lati mentre Hakan Calhanoglu sarà la prima scelta per la tre quarti.

LE SCELTE DI PRANDELLI

Sarà invece 4-3-3 il modulo prediletto da Cesare Prandelli per le probabili formazioni di Milan Fiorentina: qui però si contano alcune assenze di rilievo, come l’ex del match Giacomo Bonaventura e alcuni casi dubbi, come Ribery e Callejon. Dei tre citati però alla vigilia della sfida per la nona giornata di Serie A, vi è grande speranza di recuperare almeno il francese, che sarà allora impegnato nel tridente d’attacco, in compagnia di Kouamè (se Callejon non recupera) e uno tra Vlahovic e Cutrone (altro ex del match). A centrocampo però non vi sono dubbi nel consegnare le maglie da titolari della Viola: sarà sempre Pulgar a sedersi in cabina di regia, affiancato da Castrovilli e Amrabat. Anche in difesa poi non si attediamo grandi novità nello schieramento a 4 composto davanti al solito Dragowski: domani a San Siro si faranno avanti Pezzella e Milenkovic al centro e il duo Caceres-Biraghi in corsia.

MILAN: G Donnarumma: Calabria. Kjaer, Romagnoli. T. Hernandez; Kessiè Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Daniele Bonera

FIORENTINA: Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Kouame, Vlahovic, Ribery All. Cesare Prandelli



