Probabili formazioni Milan Fiorentina/ Diretta tv: tornano Giroud e Theo (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Possiamo leggere insieme le probabili formazioni di Milan Fiorentina, che si gioca alle ore 18:00 di domenica 13 novembre: la 15^ giornata del campionato di Serie A 2022-2023 è anche l’ultima prima della lunga sosta per i Mondiali, e i rossoneri non ci arrivano troppo bene perché nel turno infrasettimanale hanno pareggiato in casa della Cremonese, due punti persi che hanno ampliato le distanze da un Napoli a questo punto andato realmente in fuga. Stefano Pioli ha fatto 4 punti nelle ultime tre faticando anche a battere lo Spezia, adesso quindi ha assoluto bisogno di risalire la corrente e poi ricaricarsi a gennaio.

La Fiorentina invece sta vivendo un grande momento: mercoledì ha battuto anche la Salernitana e così ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, per una classifica che è nettamente migliorata e adesso parla di una posizione dalla quale si può davvero andare ad attaccare le posizioni che qualificano alle coppe europee. Sarà interessante scoprire quello che succederà a San Siro domenica sera; aspettando che la partita prenda il via, possiamo ora provare ad analizzare le scelte che i due allenatori potrebbero operare, valutando in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Milan Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

LE SCELTE DI PIOLI

Rispetto al pareggio di Cremona, per Milan Fiorentina Pioli ovviamente cambia: nel suo 4-2-3-1 il terzino destro dovrebbe essere Kalulu, a sinistra invece Theo Hernandez rientra dalla squalifica e allora in mezzo si candida Kjaer, che è favorito su Gabbia per formare la coppia centrale con Tomori (a protezione dell’ex di giornata Tatarusanu, visto che Maignan tornerà dopo la sosta). A centrocampo invece si va verso la conferma della coppia formata da Tonali e Bennacer, con Pobega e Krunic che eventualmente ci potrebbero provare ma dovrebbero comunque partire dalla panchina; poi solito nodo da sciogliere con il ballottaggio tra De Ketelaere e Brahim Diaz per la trequarti, a destra dovrebbe giocare ancora Messias ma attenzione a Rebic, che ha deluso allo Zini e potrebbe operare sulla corsia destra. Dall’altra parte del campo ci sarà Rafael Leao, entrato dalla panchina senza troppo impatto nel turno infrasettimanale; come prima punta è sicuro del posto Giroud, anche lui era squalificato martedì sera e prenderà quindi il posto di Origi per guidare l’attacco del Milan.

I DUBBI DI ITALIANO

Nelle probabili formazioni di Milan Fiorentina Vincenzo Italiano ha ancora qualche dubbio. In porta ci sarà sicuramente Pietro Terracciano anche perché Gollini non dovrebbe essere disponibile, davanti a lui il ballottaggio è quello consueto tra Martinez Quarta e Igor con l’argentino che stavolta potrebbe avere la meglio per affiancare Milenkovic, sulle corsie laterali invece il tecnico gigliato dovrebbe confermare Dodò e Biraghi, vista anche l’importanza della partita. Nel settore nevralgico del campo si dovrebbe andare con la soluzione che prevede Bonaventura (grande ex) e Mandragora sulle mezzali; la cosa certa è che Sofyan Amrabat dovrebbe ancora operare in cabina di regia, poi è da capire se qualcuno come Barak, Duncan o Maleh possa trovare spazio come interno, anche per cambiare qualcosa rispetto a mercoledì (ma la sosta per il Mondiale diminuisce la necessità di fare turnover). Dovrebbe tornare titolare Luka Jovic, decisivo dalla panchina contro la Salernitana; con lui sugli esterni ci sarebbero ancora Ikoné e Kouamé, l’unica alternativa potrebbe essere rappresentata da Saponara.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, S. Amrabat, Mandragora; Ikoné, L. Jovic, Kouamé. Allenatore: Vincenzo Italiano











