Probabili formazioni Milan Fiorentina/ Quote, dubbi in attacco per Bonera (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA: CHI SARANNO I TITOLARI?

Sono riflettori puntati oggi sulle mosse di Bonera e Prandelli per le probabili formazioni di Milan Fiorentina, sfida valida per la nona giornata del campionato della Serie A che si accenderà quest’oggi a San Siro alle ore 15.00. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le scelte di Bonera (che anche oggi prenderà la prima panchina al posto di Pioli, positivo al coronavirus) per la sfida contro la Viola: dopo anche l’ultima fatica in Europa league, il Diavolo torna nel primo campionato della Serie A, dove è leader della classifica, ben intenzionato a fare propri i tre punti che gli permetterebbero di rimanere in vetta alla classifica. Pure va detto che per i rossoneri potrebbe non essere semplice difendere il primato oggi a San Siro, considerate alcune assenze annunciate in vista della nona giornata. E sempre tenuto contro ovviamente il gran valore dell’avversario.

La Fiorentina, dopo anche l’ultimo KO rimediato in campionato con il Benevento, è motivata a interrompere al piano presto questa striscia di risultati, affatto positivi: urge trovare subito un riscatto, prima di scivolare ai gradini più bassi della classifica del campionato. In attesa di scoprire che ci dirà il campo, tocca ora esaminare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la nona giornata della Serie A, ecco che non facciamo fatica a consegnare al Diavolo il favore del pronostico. Ecco che pure il portale di scommesse Snai per l’1×2 dell’incontro ha fissato a 1.67 il successo del Milan, contro il più elevato 4.75 segnato per la vittoria della Fiorentina: il pareggio è stato valutato a 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

LE MOSSE DI BONERA

Come abbiamo accennato prima, per segnare le probabili formazioni di Milan Fiorentina, il tecnico rossonero dovrà oggi fare i conti con alcune assenze annunciate, in primis quella di Zlatan Ibrahimovic. Come dunque comporre il reparto offensivo? A dir il vero sulla carta non mancano diverse alternative, tutte valide: la prima e la più accreditata alla vigilia del fischio d’inizio vede Ante Rebic in prima punta e Calhanoglu sulla tre quarti, con l’esterno di reparto che sarà in mano a Castillejo e Brahim Diaz. Pure non scordiamo che in panchina rimangono Hauge e l’appena rientrato Saelemaekers. Per la restante parte dello schieramento, non ci attendiamo novità di rilievo: saranno sempre Kessie e Bennacer i titolari a centrocampo mentre in difesa rivedremo dopo il riposo osservato contro il Lille, capitan Romagnoli, in coppia con Kajer. Theo Hernandez e Calabria saranno le prime mosse in corsia.

LE SCELTE DI PRANDELLI

Sono poi dubbi in casa di Cesare Prandelli, impegnato a stilare le probabili formazioni di Milan e Fiorentina. Nei giorni scorsi infatti si sono fermati per acciacchi di varia gravità Bonaventura, Castillejo e Ribery: tutti e tre dovrebbero però riuscire a scendere in campo oggi pomeriggio, pur dal primo minuto. Se sarà così ecco che il tecnico della viola schiererà i suoi secondo il 4-3-1-2: in avanti ci sarà dunque spazio per Ribery al fianco di Vlahovic (con Cutrone prima alternativa), mentre Bonaventura si collocherà alle loro spalle. Saranno poi maglie confermate a centrocampo con Pulgar in cabina di regia e i soliti Amrabat e Castrovilli usati come esterni di reparto. Non si accendono ballottaggi neppure in difesa: saranno Milenkovic e Pezzella ad agire davanti allo specchio mentre Biraghi e Caceres agiranno in corsia.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, B Diaz; Rebic All. Bonera

FIORENTINA (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Bonaventura; Ribery, Vlahovic All. Prandelli



© RIPRODUZIONE RISERVATA